社會 社會焦點 保障人權

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市一名身價8億、102歲的王姓人瑞，1月間與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚。王姓人瑞的子女們質疑賴女與父親結婚是另有所圖，並控訴賴女將父親軟禁，不讓父親與子孫們見面，3日衝到醫院上演搶人大戰，引發外界關注。王姓人瑞的四兒子受訪表示，「看護搖身一變女主人，嚇死人了」。

▲8億人瑞跟看護結婚，子女質疑看護是為了錢財騙婚，4兒子現身受訪。（圖／民視提供）

▲8億人瑞跟看護結婚，子女質疑看護是為了錢財騙婚，4兒子現身受訪。（圖／民視提供）

兒女探視102歲父親　驚知已與68歲看護登記結婚

回顧整起事發經過，102歲的王姓人瑞育有10名子女，其中2人已過世，其餘子女年紀約落在60至70歲上下，1月8日兒女們前往探視父親，孰料，卻意外發現父親竟於1月5日與賴姓看護登記結婚。王姓人瑞的子女指出，父親過去是土地代書，名下擁有多筆不動產，身價約8億元，懷疑賴女是覬覦父親財產「騙婚」。

子孫控人瑞遭看護軟禁　衝醫院搶人大作戰

王姓人瑞的子孫指控，賴女限制父親與子女們接觸，甚至將人軟禁。王姓人瑞的3個兒子、3個媳婦、4名孫子女3日下午3時許，趁著賴女帶著王姓人瑞外出就醫時，直接在醫院門口將人帶走，雙方發生激烈衝突。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

王姓人瑞的四兒子指控，「賴女士1月5日拐我爸爸去結婚，長期的看護搖身一變變成女主人，嚇死人了」，四兒子強調，「我很驚嚇，我是他兒子，我認識我老爸72年了，我今年72歲，我都不能去看我老爸。」

人瑞生日看護拒開門團圓　子女控「形同拘禁」報警提告

四兒子表示，兩週前農曆12月初七（國曆1月25日）是父親的生日，兒孫要跟父親過生日，要將人帶回來，沒想到賴女竟拒絕開門，不讓雙方見面。他認為父親遭到挾持，不滿前往派出所報警提告強制罪，他認為，賴女對父親根本「形同拘禁」，是貪圖父親的錢財才會結婚，「她已經拿了很多我爸爸的房子還有錢」。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

子孫委任律師處理　申請王姓人瑞監護權

四兒子認為，賴女就連父親裝有3千多萬現金的金庫，也想要侵吞，那裡頭的現金是子孫每個月固定給父親的孝親費。目前已委請律師提告，由於父親無法說話，只會回答「嗯、好、不好」，沒有什麼思想能力，亦有醫師診斷證明，因此也有在律師的建議下申請監護權，才不會讓賴女左右父親。

四兒子透露，王家往年都是子孫們輪流舉辦圍爐，去年是二哥舉辦，今年輪到弟弟，每年都是不同人負責，按照往例也會提前圍爐，因為太接近除夕夜的話餐廳不好訂，如今成功接回父親心情很高興，父親也有認出他來，只是父親現在身體老化、表情比較僵硬，但他可以理解，至於整起案件目前已委請律師協助。

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

台北馬偕醫院日前傳出102歲王姓老翁遭家屬搶人的衝突事件，據了解，王姓老翁身價約8億元，與68歲賴姓看護秘密結婚後，賴女名下多出7棟房產和約千萬元現金，引發老翁子孫不滿，懷疑老翁是在意識不清下做到決定，因此當天到醫院試圖將老翁帶走，引爆衝突。律師顏紘頤昨（5日）分析表示，根據處理家事案件的經驗，如果百歲人瑞真的意識不清，子孫應該早已辦理「監護宣告」。他認為，也有可能是老翁感謝看護長期照顧，因此子孫就算搶到人,可能也不一定搶得到老翁的心，還要額外吃上官司。

瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚

瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚

發發遭「開高價收購」原味鞋襪　敖犬神回逗樂她

發發遭「開高價收購」原味鞋襪　敖犬神回逗樂她

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

身價8億人瑞娶看護！律師「拋2問題」喊可惡

身價8億人瑞娶看護！律師「拋2問題」喊可惡

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

