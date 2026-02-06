8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市一名身價8億、102歲的王姓人瑞，1月間與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚。王姓人瑞的子女們質疑賴女與父親結婚是另有所圖，並控訴賴女將父親軟禁，不讓父親與子孫們見面，3日衝到醫院上演搶人大戰，引發外界關注。王姓人瑞的四兒子受訪表示，「看護搖身一變女主人，嚇死人了」。

▲8億人瑞跟看護結婚，子女質疑看護是為了錢財騙婚，4兒子現身受訪。（圖／民視提供）

兒女探視102歲父親 驚知已與68歲看護登記結婚

回顧整起事發經過，102歲的王姓人瑞育有10名子女，其中2人已過世，其餘子女年紀約落在60至70歲上下，1月8日兒女們前往探視父親，孰料，卻意外發現父親竟於1月5日與賴姓看護登記結婚。王姓人瑞的子女指出，父親過去是土地代書，名下擁有多筆不動產，身價約8億元，懷疑賴女是覬覦父親財產「騙婚」。

子孫控人瑞遭看護軟禁 衝醫院搶人大作戰

王姓人瑞的子孫指控，賴女限制父親與子女們接觸，甚至將人軟禁。王姓人瑞的3個兒子、3個媳婦、4名孫子女3日下午3時許，趁著賴女帶著王姓人瑞外出就醫時，直接在醫院門口將人帶走，雙方發生激烈衝突。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

王姓人瑞的四兒子指控，「賴女士1月5日拐我爸爸去結婚，長期的看護搖身一變變成女主人，嚇死人了」，四兒子強調，「我很驚嚇，我是他兒子，我認識我老爸72年了，我今年72歲，我都不能去看我老爸。」

人瑞生日看護拒開門團圓 子女控「形同拘禁」報警提告

四兒子表示，兩週前農曆12月初七（國曆1月25日）是父親的生日，兒孫要跟父親過生日，要將人帶回來，沒想到賴女竟拒絕開門，不讓雙方見面。他認為父親遭到挾持，不滿前往派出所報警提告強制罪，他認為，賴女對父親根本「形同拘禁」，是貪圖父親的錢財才會結婚，「她已經拿了很多我爸爸的房子還有錢」。

子孫委任律師處理 申請王姓人瑞監護權

四兒子認為，賴女就連父親裝有3千多萬現金的金庫，也想要侵吞，那裡頭的現金是子孫每個月固定給父親的孝親費。目前已委請律師提告，由於父親無法說話，只會回答「嗯、好、不好」，沒有什麼思想能力，亦有醫師診斷證明，因此也有在律師的建議下申請監護權，才不會讓賴女左右父親。

四兒子透露，王家往年都是子孫們輪流舉辦圍爐，去年是二哥舉辦，今年輪到弟弟，每年都是不同人負責，按照往例也會提前圍爐，因為太接近除夕夜的話餐廳不好訂，如今成功接回父親心情很高興，父親也有認出他來，只是父親現在身體老化、表情比較僵硬，但他可以理解，至於整起案件目前已委請律師協助。