轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

▲館長陳之漢。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2026年選舉各黨積極備戰，國民黨卻在多個縣市傳出協調不順的消息。對此，網紅「館長」陳之漢4日痛批，2026民眾黨沒什麼大問題，但國民黨千瘡百孔，2025大罷免大勝，但現在國民黨內部膨脹，覺得穩贏，各縣市人馬鬥得要死，國民黨現在自己要把自己打死，選個人選不出來，現在幾月了？吵到最後通通送給民進黨，民意如流水，記清楚2025年那個東求西跪的樣子，自己在這邊鄭重警告，「國民黨繼續鬥、繼續鬥就對了，民進黨又要贏了」。

館長於直播表示，國民黨在選舉期間跑去中國大陸，就是讓人做新聞、民進黨見縫插針，根據自己對國民黨的了解，內部早就四分五裂，誰都不理誰，在這次2026九合一選舉當中，自己倒覺得民眾黨沒什麼大問題，但國民黨千瘡百孔，果然不愧是泱泱大黨，每個人都為了自己政黨利益。

館長表示，他最近也跟民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌吃飯、上上禮拜也跟國民黨主席鄭麗文、副主席蕭旭岑吃飯，大家都在交換意見，現在不是藍白合不合，大家都錯了，2025年大罷免大勝，但現在國民黨內部膨脹，覺得2026、2028穩贏，每次國民黨選舉都會輸？又來了，自己先把自己打個半死。

館長透露，國民黨現在四分五裂，聽了多少消息、多少人跑來商量要請他支持，一樣都是國民黨的，各縣市人馬都在動，一個議員席次鬥得要死、尤其某些縣市的縣市首長，各個派系都想出來選，一點也不團結，這不是藍不藍白合，國民黨現在自己要把自己打死。

館長強調，自己在這邊鄭重警告，「國民黨繼續鬥、繼續鬥就對了，民進黨又要贏了」，現在才年初，11月才要投票，自己私底下聽到的消息千奇百怪，就繼續鬥吧，國民黨是一個黨，但裡面像是7、8個黨，因為在地勢力就是一個黨，鄭麗文也孤掌難鳴，也很難處理。

館長說，繼續吵，一塊蛋糕就這麼大，大家手都要去抓這個蛋糕，跟我說會贏？誰要當市長、誰要當縣長、誰要當議員，選個人選不出來，到現在幾月了？過完年還是有得吵，2025年贏了很囂張？吵到最後通通送給民進黨，民意如流水，不要每次生死存亡之間，才會把話聽進去，情勢大好的時候又每個人都自以為是，記清楚2025年那個東求西跪的樣子，搞清楚狀況。