川普抑制藥價！TrumpRx網站上線　熱門減肥藥價大砍逾80%

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普政府5日推出網站TrumpRx.gov，向社會大眾提供大幅折扣的處方藥，涵蓋熱門的減肥與不孕症治療藥物，包括胰妥讚（Ozempic）、週纖達（Wegovy）。此舉旨在應對11月期中選舉前，選民對生活成本高漲的強烈憤怒，試圖挽救共和黨可能失去國會控制權的政治危機。

法新社、美聯社等報導，川普在白宮發布會上稱美國人長期以來支付全世界最高的藥價，宣布數十種最常用的處方藥將以大幅折扣供全美消費者購買。目前該網站已上線，首波針對超過40種熱門藥品提供優惠，網站並非購買平台，而是引導消費者前往藥廠銷售網站進行購買。

最受矚目的降價項目是與藥廠禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）達成的協議，這兩間藥廠已同意以便宜價格提供GLP-1減重藥物。

川普指出，熱門減肥藥胰妥讚Ozempic將從每月超過1000美元（約新台幣3萬1690元）大砍至199美元（約新台幣6300元）；週纖達也從1300美元（約新台幣4萬1200元）降至199美元。藥價會在2個月之後逐步調升。川普表示，藥品價格下降是他施壓藥廠的結果，要求藥廠在美國的藥品價格要與其他國家一致。

此網站是川普政府為了應對高昂物價挑戰所採取的措施之一，不過現階段尚不清楚這將對家庭預算產生多大的影響。