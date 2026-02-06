　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／勤美創辦人涉不良債權處分　79歲何明憲判刑3年2月將入獄

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

勤美集團創辦人何明憲捲入不良債權案件，遭最高法院判刑3年2月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

深耕台中地區的股票上市公司勤美集團，創辦人何明憲先前與律師凃錦樹處理「大廣三」及「金典」的不良債權交易，涉嫌讓公司進行不合營業常規交易，侵占子公司資金約7000萬元，遭檢方提起公訴。何明憲一審獲判無罪，但去年更三審改判有期徒刑3年2月。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，79歲何明憲將入獄服刑，最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

勤美集團旗下有包含製造鋼鐵原料的勤美及勤美達國際兩家公司，也是台灣最大的銑鐵原料供應商；另外還有璞真建設公司、全國物業管理、日華金典國際酒店、全國大飯店、台中洲際酒店等多家公司。集團創辦人何明憲於1972年間創立公司後，公司在2000年順利在台股票上市。近年來集團深耕台中，成立不少酒店與豪宅，目前在證交所登記的總資產為500億元。

而何明憲遭檢方指控，他在2005年到2006年間，與律師涂錦樹合作，在處理「大廣三」及「金典」的不良債權交易時，使公司進行不合營業常規交易，將部分資產回流到個人帳戶中，藉此侵占公司資金。檢方偵查終結後，2009年8月間提起公訴。

案經法院審理，2011年的台南地院一審判決無罪，但上訴二審台南高分院後，改判有期徒刑10年；更一審又改判刑4年6月，更二審也改判有期徒刑4年。全案到了去年4月間的更三審，台南高分院改認定何明憲與涂錦樹犯罪所得達7009萬6730元，構成《證券交易法》特別背信罪；但考量本案繫屬超過8年，依照《速審法》減刑，再加上何明憲年事已高，更三審改將何明憲判處有徒刑3年2月、凃錦樹判刑3年。全案再上訴最高法院，最高法院6日駁回上訴定讞。

相關新聞

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉　稱「已寄離婚協議書」

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉　稱「已寄離婚協議書」

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，2人遭控成立「水房」替詐騙集團將資金轉換為虛擬貨幣，洗錢金額超過2700萬元，一審分別判刑10年、15年，案件上訴二審審理中。劉向婕日前獲得80萬元交保，而她今日親自出面，鞠躬道歉，並稱已郵寄離婚協議書給杜，但對方不簽，之後會向法院訴請離婚。

祝康明、孫海濤共諜案　部分無罪部分撤銷發回

祝康明、孫海濤共諜案　部分無罪部分撤銷發回

避免誤踩法律紅線雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」

避免誤踩法律紅線雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」

餵毒6月女嬰險害命　狠母二審「對折」判6年

餵毒6月女嬰險害命　狠母二審「對折」判6年

經典賽開打　辜仲諒聲請解禁赴東京獲准

經典賽開打　辜仲諒聲請解禁赴東京獲准

