TVBS民調／藍白合奏效！高虹安拿5成支持度　輾壓所有可能對手

▲王婉諭、高虹安、林志潔。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

2026年新竹市長選舉，國民黨已正式表態「禮讓」，不推出人選與現任市長高虹安競爭，雖然高虹安尚未表態是否回歸民眾黨，但仍被視為「藍白合」的關鍵範例。民進黨提名的人選則尚未決定，陽明交大教授林志潔是人選之一，也傳出可能禮讓時代力量黨主席王婉諭。TVBS民調中心公布最新調查結果，無論高虹安與林志潔兩人對決，還是高虹安、林志潔與王婉諭三人競爭的情況，高虹安的支持度皆大幅領先，任何對戰組合，高虹安都可以拿下五成左右支持度。

高虹安與林志潔兩人對決時，有50%新竹市民支持高虹安，28%民眾支持林志潔，兩人差距超過兩成，另外22%尚未決定。

交叉分析顯示，各年齡層支持高虹安的比例皆高於林志潔，40-49歲及50-59歲民眾支持高虹安的比例最高，超過五成五「，與林志潔兩成五左右的支持度差距約三成，20-29歲及60歲以上民眾支持高虹安的比例也在五成上下，支持林志潔的比例略低於三成，30-39歲支持高虹安的比例最低為42%，但仍高於32%支持林志潔。

政黨傾向方面，民進黨認同者有83%支持林志潔，國民黨認同者有84%支持高虹安，民眾黨認同者有96%支持高虹安，中立選民支持高虹安的比例為38%，領先林志潔的16%，但尚有46%表示尚未決定。2022年新竹市長選舉入票給高虹安的民眾，有86%仍認支持高虹安，投票給沈慧虹的民眾，有85%支持林志潔 投票給林耕仁的民眾，有62%支持高虹安，僅19%支持林志潔。

如果時代力量黨主席王婉諭也入新新竹市長選戰，調查結果顯示，高虹安仍獲得近半數（48%）新

竹市民的支持，林志潔支持度為25%，王婉諭支持度僅6%，另外20%未表態。目前王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月29日至2月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

對於民調，林志潔回應，因民調做法與對比方式比較特殊，不知道為何並無看到有高市長對應王主席的比較，且未表態的市民也多達25%。本人作為市民，尊重各民調公司也尊重新竹市民的意願，希望高市長能好好專心市政建設，落實承諾。至於民進黨部分，一定會推選對新竹最有規劃願景也最有戰力候選人，團結台派朋友們，爭取市民的認同。