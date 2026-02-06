李貞秀未放棄中國籍「國會可解職」　綠黨團發公文請韓國瑜說明

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀3日宣誓就職，但仍未放棄中國國籍，涉違國籍法相關規定。內政部重申，內政部僅能提醒立法院要依《國籍法》辦法，若李貞秀無法提出申請證明，立法院須依法解職。若立法院不理會，可能會需要到憲法法庭處理院際爭議。對此，民進黨團今（6日）也向立法院長韓國瑜送出公文，立法院也是唯一可以解職李貞秀的人，為何立法院到目前為止都沒有相關作為？

對於李貞秀國籍爭議，如果韓國瑜沒有表態，是否會送到憲法法庭？民進黨團書記長陳培瑜回應，黨團絕對尊重行政院作法，還是要符合法理法制，絕對不是特別條例或國籍法的問題，只要特別條例沒有規定就是回到國籍法。

陳培瑜強調，黨團絕對尊重行政院，甚至不是只有內政部跟陸委會，其他部會後續是否有什麼作為，也期待政院有相應措施。

陳培瑜表示，黨團早上也會提出公文，要求韓國瑜對李貞秀是否違法就職提出說明，立法院也是唯一可以解職李貞秀的人，為何立法院到目前為止都沒有相關作為？黨團早上會發出公文要求院長說明。

陳培瑜指出，根據《國籍法》第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。民眾黨的麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。

陳培瑜指出，所以內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。今天，民進黨立法院黨團也正式發函，請韓院長不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代。

至於上周通過的衛廣法、黨產條例、立院組織法等相關爭議修法，傳出行政院不排除不副署，陳培瑜回應，有爭議的法案，行政院本來就可以做出回應，黨團尊重行政院作法。

陳培瑜也指出，黨團跟院長協商時，他們就提過，這三個法案直接抽出逕付二讀，都沒有好好討論，協商場合就是過水，很多法理上有疑慮，但國民黨仍然堅持，民進黨團支持政院做法，呼籲藍白新會期不要再提出自肥法案。