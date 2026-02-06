陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

▲台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選領表登記，綠委王世堅前天才陪3位子弟兵登記參選，今（6日）又現身北市黨部，與綠委莊瑞雄一起陪同英系北市議員參選人登記。王世堅連日陪同多位小雞，參選台北市長呼聲高的他被認為是「母雞帶小雞」，面對媒體詢問，王世堅則連忙喊「不敢」，他更表示，「我是雄性，我不是母雞」。莊瑞雄則強調，台北是首都，人選一定是強棒，不會是阿貓阿狗。

繼前天陪同3名子弟兵登記參選議員，王世堅今上午和莊瑞雄陪同4名現任議員登記初選，包含中正萬華劉耀仁、松信洪健益和張文潔、港湖何孟樺。士北議員陳慈慧與前天登記的港湖議員王孝維、中山大同議員參選人賴俊翰、松信議員參選人呂瀅瀅、大安文山議員參選人陳聖文到場相挺。

莊瑞雄表示，雖然母雞還沒出現，但看到小雞活蹦亂跳，代表這次民進黨非常團結，要打贏一場勝仗，雖然民進黨在台北市是在野黨，但是議員在議會監督市政的表現，令人刮目相看。不管是老將、新秀，大家齊心站在一起，發揮最大戰力。

王世堅指出，今天9位議員參選人共同點「他們都有一顆善良的心」，大家來自不同領域，都有豐富的歷練，而且懂得謙卑自省，才能勇敢批評，這也是進入議會應該有的準備，相信他們已經準備好，今天登記之後，馬上踏上選舉之路，希望年底大家一起進入議會。

而民進黨台北市長參選人遲遲未出爐，王世堅多次陪同小雞登記參選，是否也有「母雞帶小雞」的意味在？王世堅則連忙喊「不敢」，他更表示，「我是雄性，我不是母雞」，之所以陪同這9位好朋友，是因為他們有共同理念「求名不求利」，這是他跟莊瑞雄長期在政治上追求的，希望參與公職的朋友都能「求名不求利」，要求利在民間做生意就好，進到公領域就要為社會奉獻。

王世堅表示，民進黨人才濟濟，隨便舉例都比他優秀，像他之前推薦過的莊瑞雄、徐國勇、卓榮泰、鄭麗君等，學養俱佳，才德兼備，「他們比我優秀太多了，應該是由他們先來參選市長才對」。王笑說，今天陪大家來登記就已經很滿足了，「可以寫在族譜上面」，「德不孤，必有鄰」，過去他所堅持的一些事情，現在發現有這麼多老幹新枝，「吾道不孤」，他非常滿意。