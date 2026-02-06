　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選領表登記，綠委王世堅前天才陪3位子弟兵登記參選，今（6日）又現身北市黨部，與綠委莊瑞雄一起陪同英系北市議員參選人登記。王世堅連日陪同多位小雞，參選台北市長呼聲高的他被認為是「母雞帶小雞」，面對媒體詢問，王世堅則連忙喊「不敢」，他更表示，「我是雄性，我不是母雞」。莊瑞雄則強調，台北是首都，人選一定是強棒，不會是阿貓阿狗。

繼前天陪同3名子弟兵登記參選議員，王世堅今上午和莊瑞雄陪同4名現任議員登記初選，包含中正萬華劉耀仁、松信洪健益和張文潔、港湖何孟樺。士北議員陳慈慧與前天登記的港湖議員王孝維、中山大同議員參選人賴俊翰、松信議員參選人呂瀅瀅、大安文山議員參選人陳聖文到場相挺。

莊瑞雄表示，雖然母雞還沒出現，但看到小雞活蹦亂跳，代表這次民進黨非常團結，要打贏一場勝仗，雖然民進黨在台北市是在野黨，但是議員在議會監督市政的表現，令人刮目相看。不管是老將、新秀，大家齊心站在一起，發揮最大戰力。

王世堅指出，今天9位議員參選人共同點「他們都有一顆善良的心」，大家來自不同領域，都有豐富的歷練，而且懂得謙卑自省，才能勇敢批評，這也是進入議會應該有的準備，相信他們已經準備好，今天登記之後，馬上踏上選舉之路，希望年底大家一起進入議會。

而民進黨台北市長參選人遲遲未出爐，王世堅多次陪同小雞登記參選，是否也有「母雞帶小雞」的意味在？王世堅則連忙喊「不敢」，他更表示，「我是雄性，我不是母雞」，之所以陪同這9位好朋友，是因為他們有共同理念「求名不求利」，這是他跟莊瑞雄長期在政治上追求的，希望參與公職的朋友都能「求名不求利」，要求利在民間做生意就好，進到公領域就要為社會奉獻。

王世堅表示，民進黨人才濟濟，隨便舉例都比他優秀，像他之前推薦過的莊瑞雄、徐國勇、卓榮泰、鄭麗君等，學養俱佳，才德兼備，「他們比我優秀太多了，應該是由他們先來參選市長才對」。王笑說，今天陪大家來登記就已經很滿足了，「可以寫在族譜上面」，「德不孤，必有鄰」，過去他所堅持的一些事情，現在發現有這麼多老幹新枝，「吾道不孤」，他非常滿意。

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
祈求「財神給我一點力量」　孝子刮中百萬
快訊／2名醫「找廠商執刀」　100萬交保
情侶開房床戰「遭針孔直播」　萬人線上圍觀
繳電話費中1000萬！祝賀紅單貼出
李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了
育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！小叔嚇壞報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

黃國昌能逆轉李四川？　黃暐瀚曝「不可能」：川慧大戰已是板上釘釘

AIT喊話藍白過國防特別預算　蕭旭岑轟：谷立言只比科長大一點

李貞秀稱「中華民國人=中國人」　黃光芹轟：國軍也是中國軍？

高雄初選開打！南方問政聯盟集結18議員+新人　跨派系打團體戰

哪看來的？藍營要批蘇巧慧6政策「卻搞錯2項」　還有1項是侯友宜政見

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

TVBS民調／藍白合奏效！高虹安拿5成支持度　輾壓所有可能對手

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

黃國昌能逆轉李四川？　黃暐瀚曝「不可能」：川慧大戰已是板上釘釘

AIT喊話藍白過國防特別預算　蕭旭岑轟：谷立言只比科長大一點

李貞秀稱「中華民國人=中國人」　黃光芹轟：國軍也是中國軍？

高雄初選開打！南方問政聯盟集結18議員+新人　跨派系打團體戰

哪看來的？藍營要批蘇巧慧6政策「卻搞錯2項」　還有1項是侯友宜政見

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

TVBS民調／藍白合奏效！高虹安拿5成支持度　輾壓所有可能對手

日前駐中大使爆養中國情婦！東京共築「秘密家庭」　專家憂陷美人計

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

潘慧如認了「已經很少接外景」！背後藏2原因 唯獨對這節目破例

非客庄也能說好客語　台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

李貞秀「自始沒參選資格」？　林楚茵曝：2024仍在中國設有戶籍

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界　收尾看大坑夕陽夜景

快訊／中榮腦神經外科2名醫「找廠商執刀」！　100萬交保、限境限海

陪多位小雞登記初選「有意當母雞？」　王世堅喊不敢：我是雄性

李竺芯金曲獎爆紅「演唱會10分鐘售罄」　宣布加場＋2重量級嘉賓

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

政治熱門新聞

川習通話　他看內容笑了

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

突爆柯文哲曾做「攝護腺手術」　陳佩琪：心跳剩下30多我擔心到不行

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

更多熱門

相關新聞

黃國昌能逆轉李四川？　黃暐瀚曝「不可能」：川慧大戰已是板上釘釘

黃國昌能逆轉李四川？　黃暐瀚曝「不可能」：川慧大戰已是板上釘釘

民眾黨主席黃國昌宣布投入新北市長選戰後動作頻頻，力拼能在將來代表藍白合出線參選。對此，媒體人黃暐瀚今（6日）直言，黃國昌若想要在這麼短的時間逆轉、超車李四川，不太可能，根據民調，李四川在新北市「獨走」，不管一對一或「三腳督」，李四川都能贏，年底「川慧大戰」，已是板上釘釘。

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

藍營列點批蘇巧慧六大政策「卻搞錯兩項」　還有一項是侯友宜政見

藍營列點批蘇巧慧六大政策「卻搞錯兩項」　還有一項是侯友宜政見

TVBS民調／藍白合奏效！高虹安拿5成支持度　輾壓所有可能對手

TVBS民調／藍白合奏效！高虹安拿5成支持度　輾壓所有可能對手

金曲歌王陪同站台　湧言會5人登記民進黨北市議員初選

金曲歌王陪同站台　湧言會5人登記民進黨北市議員初選

關鍵字：

王世堅議員初選北市議員民進黨2026九合一大選莊瑞雄張文潔洪健益劉耀仁何孟樺

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面