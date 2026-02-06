馬郁雯正式登記民進黨議員初選　認有點緊張「希望順利過關」

▲馬郁雯、陳又新登記北市議員黨內初選。（圖／馬郁雯辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選領表登記，前立委段宜康、現任議員李建昌今（6日）陪同新人馬郁雯（中正萬華）、陳又新（內湖南港）前往登記，並繳交初選費用，一行人高喊「台派有戰力，台北有新雯」。馬郁雯坦言有點緊張，但沒關係，希望把態度拿出來，一定可以在初選的時候順利過關，大選的時候高票當選，來為想服務的選區共同來服務。

陳又新表示，跟馬郁雯兩個雖然緊張啦，但還是很抱著很興奮的心情來，但剛剛聽到點鈔機的聲音，心是有比較痛一點，雖然是律師啦，但這也是一筆不小的花費，希望能有好的結果。

馬郁雯坦言，有一點點小緊張，其實原本沒有那麼緊張，剛剛聽到那個ATM噠噠噠噠噠噠的聲音，當然也覺得有一點點心在淌血，但沒關係，希望把態度拿出來，一定可以在初選的時候順利過關，大選的時候高票當選，來為想服務的選區共同來服務。

而今日聲音有點沙啞，馬郁雯表示，最近處於移動式唐老鴨的狀態，聲音好了又沙啞、好了又沙啞。早上大概5點半就出門，掃市場、站路口，到晚上跑鄰里行程、追垃圾車。回到家基本上都已經11點了，枇杷膏怎麼喝好像都沒用，但沒關係，這是努力的證明，大家都看得到。

段宜康表示，今天的心情像母雞帶小雞，充滿著期待跟緊張。希望他們能夠靠自己的努力順利當選。他們兩位都有論述力、有理想，而且認真的年輕人。李建昌已經當八屆議員，是台北市議會最資深的議員，希望他能夠把八屆的功力都灌注給這兩位，他在自己的選區比較熟。也希望跟馬郁雯一起努力，把共同的理想一起來完成。

李建昌表示，今天非常高興，陪陳又新律師跟馬郁雯到台北市黨部登記初選，他能夠卸下重擔，把這個棒子傳給優秀下一代。那陳又新律師跟馬郁雯應該都符合期待。希望他們能夠順利通過初選，在大選也順利脫穎而出，他們兩個選區在結構上，對新人其實都不大有利，也希望大家能共同支持。

至於外界關注民進黨台北市長「母雞」人選，段宜康表示，他也很期待、緊張。但大家要有耐心，支持者的焦慮，相信中央黨部都知道。但產生候選人不是一個容易的工作，尤其是首都，本來就要有一段過程。這個過程也是選戰的一部分，民進黨一定會推出最優秀的人選。