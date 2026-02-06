　
政治

離譜！謝典霖酒醉缺席會議、只出席啦啦隊活動　她籲運動部整頓籃協

▲彰化縣議長謝典霖表態不選縣長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議長謝典霖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

彰化縣議長謝典霖找網紅開箱溪州鄉700坪豪宅，輕描淡寫說是「一般台北家庭」，掀起網路討論。而謝典霖就任籃協理事長同樣爭議不斷，坐擁多位人頭會員、任內爆發史上最大假球案、球員保險顧不好、去年一整年三次會議都未出席，甚至籃協為了謝典霖改到彰化開會員大會，謝都可以因前一晚喝醉酒，缺席會議，但啦啦隊相關活動，謝卻是無役不與。時代力量黨主席王婉諭指出，謝典霖嚴重失職，運動部也應依法介入整頓。

謝典霖除了議長身分外，還身兼中華籃球協會理事長。謝任內，SBL爆發史上最大假球案，國家隊出包連連，球員保險、權益顧不好，甚至有國手公開抱怨集訓像臨時湊隊。籃協因謝典霖長期神隱，去年甚至三度流會，即便籃協為了謝典霖改到彰化開會，仍整年開不了會員大會，形同停擺，連主管機關發函都未予以理會，甚至有因為前一晚喝醉未出席會議的紀錄。

謝典霖雖籃球事務常態性缺席，但啦啦隊相關活動卻是「無役不與」，彩排、餐會場場到，更常醉醺醺上Podcast大談聲色場所。而相關爭議一直到謝典霖找網紅開箱豪宅才全面爆開。對於外界批評，謝典霖則回應，已努力處理問題，但一個理事長無法解決所有問題，台灣籃球奪牌不易，且有人頭黨員影響運作。

對此，王婉諭表示，重點從來不是選手能不能拿牌，而是籃協連最基本的工作都沒有做好。她指出，籃協在去年一整年內，竟然連一次會員大會都沒有成功召開，而身為理事長的謝典霖，三次會議一次都未出席，已嚴重失職。

王婉諭說明，依照規定，特定體育團體每年至少必須召開一次會員大會，年度工作計畫、預算、決算及員工待遇等事項，都須經會員大會通過並報主管機關備查。會員大會若無法成會，並非只是場面難看，而是整個協會依法無法運作，預算與決算無從監督，形同全面停擺，這是理事長最基本、不可推卸的義務。

王婉諭指出，針對謝典霖所稱人頭會員導致會議流會的說法，去年籃協曾三度嘗試召開會員大會，只要有232人出席或委託即可成會，但無論是在5月彰化，或11、12月於台北舉行的會議，出席加委託人數從未超過200人。更有多名會員反映，籃協在會前未主動聯繫確認出席意願、協助委託，僅寄發一封通知信，甚至未依規定於15天前送達會議通知，顯示協會本身並未積極促成會議成會。

王婉諭指出，第一次流會時，謝典霖口中的三百名新進會員甚至尚未完成入會程序，卻被拿來做為流會理由，說法明顯站不住腳。她也質疑，若協會真的希望會議順利召開，理事長卻三次缺席，甚至在第三次會議期間還被發現人跑去日本，這樣的態度，在他口中是已經很努力了，這真的讓人難以信服。

王婉諭強調，一個理事長無法解決所有問題這句話本身沒有錯，但謝典霖擔任籃協理事長已長達8年，期間協會業務混亂，不僅無法成為選手後盾，反而成為阻礙，而謝典霖本人，正是籃協目前最大的問題。她表示，全力支持徹查人頭會員，並嚴正呼籲運動部必須依法介入。她指出，籃協三次會員大會現場皆擺放主管機關名牌，卻三次均無主管機關代表出席，單項協會既為政府依法監理對象，當協會長期流會、實質違法，主管機關不應置身事外。

王婉諭警告，若放任籃協持續失能，等同向所有單項協會釋放錯誤訊息，只要平時隨便運作，改選時再動員人頭會員即可，這絕非《國體法》修法的初衷。她強調，若籃協確實存在人頭會員，運動部更應主動調查，釐清誰是人頭、誰在把關、誰在關說，並依法清查、一次整頓到位。

王婉諭指出，單項協會即將陸續展開全面改選，若主管機關持續沒有具體作為，這已不是尊重自治，而是放任失能。她呼籲運動部務必硬起來，依法監督與輔導，要求籃協正常運作、依法開會，還給選手們一個正常、健全的單項運動協會。

02/04 全台詐欺最新數據

謝典霖籃協豪宅假球案時代力量王婉諭

