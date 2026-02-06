　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

▲▼據傳金正恩在平壤官邸飼養牙齒鋒利的巴西食人魚。（示意圖／CFP）

▲阿根廷傳出一連串食人魚攻擊事件。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷當地熱門沙灘頻傳食人魚攻擊事件，許多民眾在沙灘游泳消暑時，被凶猛食人魚咬掉四肢上大塊血肉，導致40多人流血受傷，其中1人失去一根手指，目前事發海灘已經緊急關閉。

河中玩水遇食人魚　多人重傷送醫

事件發生在阿根廷維多利亞市(Victoria)當地熱門沙灘，該沙灘位於巴拉那河(Parana River)附近，該河全長4880公里，是南美洲第二大河。許多民眾在河中遊玩時突然遭到食人魚攻擊，傷者包含兒童與大人，身上多處被咬掉大塊肉。

救生員馬丁(Alejandro Martin)向當地媒體證實，現場約有46名民眾遭到咬傷，「我用完了3個急救包，每一個人的傷勢都十分嚴重」，其中還有一名傷者失去了手指。

由於受傷民眾不斷增加，救生員們最後清空現場，強制所有人離開河中並且設置紅色警告旗。當局呼籲，民眾不要在有食人魚出沒的水域中活動。由於阿根廷位於南美洲，近來是夏季，專家也警告，高溫和河水下降導致食人魚活動增加，攻擊常發生在淺水區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／聯結車迎面撞！　休旅車一家四口最新情況曝
嗆「賴清德我乾爹」！前副市長之子吸金1.3億　遭判7年10月
新兵打靶「半張臉不見」近況曝　12軍警散布毀容照慘了
民視《豆腐媽媽》替身搶救17天病危！　家屬怒控
大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝可能3劇本
茶行遭少年掃射20槍！　白衣男帶10多名小弟急衝現場
快訊／嚴重車禍！一家4口受困　警消先救2童
快訊／勤美集團創辦人　判刑3年2月將入獄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

聾啞女就醫發現懷孕5個月　警採17男DNA意外揭「親爹是孩子爸」

零下6度低溫！女暴風雪好心「帶流浪犬回家照顧」　竟吃上官司

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

心機阿金叫起床放大絕　故意叼「致命違禁品」示威主人一看秒醒

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

川普力挺高市早苗邀請訪美　日媒《朝日新聞》批：干涉內政

22歲女音樂太大聲吵睡覺　被親哥「背後擲菜刀」丟包醫院外亡

川普簽署2026撥款法案　挹注「逾14億美元」強化台灣防衛

米其林餐廳老闆「對女客人下藥」想性侵　員工驚見報案

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

川普力挺高市早苗邀請訪美　日媒《朝日新聞》批：干涉內政

22歲女音樂太大聲吵睡覺　被親哥「背後擲菜刀」丟包醫院外亡

川普簽署2026撥款法案　挹注「逾14億美元」強化台灣防衛

米其林餐廳老闆「對女客人下藥」想性侵　員工驚見報案

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

超扯烏龍！白人夫妻產下「0血緣黑人女嬰」　怒告診所誤植胚胎

高市早苗一人撐全黨！自民黨估奪「過半席次」　高人氣壓倒執政夥伴

川普抑制藥價！TrumpRx網站上線　熱門減肥藥價大砍逾80%

身價飆破27兆！　馬斯克突發「難過符號」嘆：錢買不到快樂

台灣「政治焦慮」全球最嚴重！美國33%排第二　學者警告民主危機

金宣虎850字道歉無效！5年前「前女友爭議」剛和好　這品牌2度切割

哪看來的？藍營要批蘇巧慧6政策「卻搞錯2項」　還有1項是侯友宜政見

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！「頭重擊水泥地」　工會提3點開轟

漢堡王推「新春好事花生餐69折」　最多現省135元

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車小姊弟送醫　副駕母脫困傷勢曝

地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

大麻禁賽卡關！ 老虎巴耶茲無緣波多黎各2026經典賽名單

陽明山櫻花開5成！「金竹編拱門」2大裝置亮相　周邊餐廳優惠一覽

【永遠見不了面…】準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

國際熱門新聞

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

高市登日本YT億次殿堂！爆紅真相曝

熊本廠改產3奈米　高市：矽島九州復活

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

砸錢蓋AI支出狂噴50%　亞馬遜股價重摔9%

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

AI需求反成緊箍咒？　比特幣跌破6.3萬美元

白人夫妻產下黑人女嬰　怒告診所「誤植胚胎」

川普挺高市早苗！發文背書催票　預告3/19白宮見

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

更多熱門

相關新聞

阿根廷4省緊急狀態　野火狂燒

阿根廷4省緊急狀態　野火狂燒

阿根廷政府29日宣布，巴塔哥尼亞地區（Patagonia）4省30日進入緊急狀態。自南半球夏季開始以來，當地爆發野火延燒至今，最嚴重的丘布特省（Chubut）自1月中旬起已有超過4.5萬公頃森林被大火吞噬，光是該省的受災面積就超過1.6個台北市。

男低頭滑手機「遭大玻璃擊中」爆血昏迷

男低頭滑手機「遭大玻璃擊中」爆血昏迷

阿根廷總統表態支持川普：自由萬歲

阿根廷總統表態支持川普：自由萬歲

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

2歲女童墜河遭「食人魚」攻擊亡！

2歲女童墜河遭「食人魚」攻擊亡！

關鍵字：

食人魚阿根廷巴拉那河Parana River

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面