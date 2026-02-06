凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

▲阿根廷傳出一連串食人魚攻擊事件。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷當地熱門沙灘頻傳食人魚攻擊事件，許多民眾在沙灘游泳消暑時，被凶猛食人魚咬掉四肢上大塊血肉，導致40多人流血受傷，其中1人失去一根手指，目前事發海灘已經緊急關閉。

河中玩水遇食人魚 多人重傷送醫

事件發生在阿根廷維多利亞市(Victoria)當地熱門沙灘，該沙灘位於巴拉那河(Parana River)附近，該河全長4880公里，是南美洲第二大河。許多民眾在河中遊玩時突然遭到食人魚攻擊，傷者包含兒童與大人，身上多處被咬掉大塊肉。

???? Ataques de pirañas dejan un hombre con amputación parcial y más de 40 personas heridas en Argentina ???? https://t.co/zn3k4jajZj — La Nación (@nacion) February 5, 2026

救生員馬丁(Alejandro Martin)向當地媒體證實，現場約有46名民眾遭到咬傷，「我用完了3個急救包，每一個人的傷勢都十分嚴重」，其中還有一名傷者失去了手指。

由於受傷民眾不斷增加，救生員們最後清空現場，強制所有人離開河中並且設置紅色警告旗。當局呼籲，民眾不要在有食人魚出沒的水域中活動。由於阿根廷位於南美洲，近來是夏季，專家也警告，高溫和河水下降導致食人魚活動增加，攻擊常發生在淺水區。