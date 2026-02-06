　
社會 社會焦點 保障人權

毒駕被判4個月嫌重　駕駛「手寫2頁悔過書」求情被打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年3月間因毒駕被法院判處有期徒刑4個月，但他覺得量刑過重，決定提出上訴，並出示2頁手寫悔過書。不過，台北地院法官認為，一審量刑並無失當，阿哲的悔過書僅是書面上的陳述，無法改變量刑，最終並未採信他的說詞，裁定駁回，全案確定。

▲▼會議,筆記,紀錄,計畫,工作。（圖／視覺中國CFP）

▲阿哲提出上訴並拿出「2頁手寫悔過書」，希望能獲得輕判。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2025年3月間在路邊吸食毒品，隨即開車上路，行經台北市中山區民族東路與松江路口時，被警員抓包毒駕，經採集尿液送驗，測得愷他命、去甲基愷他命呈現陽性反應，而且愷他命濃度達4360ng/mL、去甲基愷他命濃度達4940ng/mL。阿哲一審被法官依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑4個月，併科罰金8萬元。

但阿哲認為一審量刑過重，決定提出上訴。台北地院二審法官認為，經查，阿哲明知不能毒駕，仍心存僥倖，在施用毒品之後開車上路，而且行駛時間不短，行駛距離也很長，他體內的毒品濃度遠高於標準值，可見他的駕駛行為對社會交通安全的威脅極高。

法官表示，除此之外，阿哲還有恐嚇、傷害、竊盜等多項前科，素行不良，不具備從輕量刑的要件，一審的量刑結果沒有任何違法或失當之處，自然應該予以尊重。

至於阿哲在上訴過程中提出的悔過書，內容表明不會再從事任何違法駕駛行為。法官指出，悔過書雖然可以表達悔過之意，但終究只是書面上的陳述，與一審時他坦承犯行並表示有悔過之意，本質上並無不同，所以無法僅憑這2頁手寫悔過書，就認定他在犯後態度上，與一審量刑時有任何重大到可以影響量刑輕重程度的改變，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回，全案確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

