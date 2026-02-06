　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國台辦點名「台獨幫兇」也擋不住　陳舒怡升任花蓮檢察長

▲▼高檢署檢察官陳舒怡。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾因偵辦共諜案遭中共點名為「台獨打手幫兇」，陳舒怡此次升任花蓮地檢署檢察長，成為本波人事最大焦點。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

法務部今早召開檢審會，公布最新檢察長人事異動名單，共新派任6名檢察長。其中，曾偵辦共諜案遭國台辦制裁、被點名為「台獨打手幫兇」的高檢署檢察官陳舒怡升任花蓮地檢署檢察長；另台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰派任連江地檢署檢察長，41期首派檢察長正式誕生，展現法務部人事布局加速年輕化。

其中最大亮點之一，是曾偵辦共諜案、獲國安磐石獎肯定的台灣高檢署檢察官陳舒怡（40期），因辦案立場強硬，遭中國國台辦列入制裁名單，甚至點名為「台獨打手幫兇」，如今不僅未受影響，反而獲派升任花蓮地檢署檢察長，成為本波人事最受矚目焦點。

另一個亮點則是人事「年輕化」趨勢明顯推進，現任台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰，此次獲派任連江地檢署檢察長，成為41期首位派任檢察長的檢察官，也象徵法務部培育新世代檢察長梯隊正式成形。

法務部指出，今年共釋出6個檢察長缺額，經檢審會推薦12名候選人後，交由部長遴任。據了解，此次競爭相當激烈，候選人多具行政歷練與重大案件偵辦經驗，最終拍板名單公布後，司法圈也迅速掀起討論。

本次6名新派任檢察長名單包括：司訓所34期結業、現任法務部法制司司長洪家原，將接掌台中地檢署檢察長；現任法務部保護司副司長林秀敏（38期），接任雲林地檢署檢察長；最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明（38期），調升澎湖地檢署檢察長；統籌全國緝毒業務的高檢署檢察官趙燕利（39期），升任金門地檢署檢察長；陳舒怡（40期）升任花蓮地檢署檢察長；劉俊杰（41期）升任連江地檢署檢察長。

此外，檢察長異動也同步牽動多個地檢署首長調任。士林地檢署檢察長張云綺任期屆滿，將調任高檢署主任檢察官，遺缺由宜蘭地檢署檢察長王以文接任；新竹地檢署檢察長出缺，則由基隆地檢署檢察長柯宜汾接任。

桃園地檢署檢察長戴文亮調任高檢署主任檢察官，遺缺由橋頭地檢署檢察長張春暉接任；屏東地檢署檢察長陳盈錦退休，遺缺則由連江地檢署檢察長林彥良接任。

另彰化地檢署檢察長謝名冠將調任司法行政職務（仍須報行政院核定），遺缺由雲林地檢署檢察長黃智勇接任；台中地檢署檢察長張介欽亦將調任司法行政職務（同樣須報行政院核定）。

其他地檢署檢察長異動名單如下：南投地檢署檢察長郭景東調任橋頭地檢署檢察長；澎湖地檢署檢察長周士榆調任南投地檢署檢察長；花蓮地檢署檢察長陳佳秀調任基隆地檢署檢察長；金門地檢署檢察長王柏敦調任宜蘭地檢署檢察長。

值得注意的是，外界原本呼聲極高的法務部檢察司副司長簡美慧（38期）此次未列入名單，不過據了解，她將另有重用。由於法務部內部仍有多個重要行政職務將在下月退休，包括新任法制司司長與法律事務司司長等人選，相關職務仍須報請行政院同意後才能對外公布，預料法務部近期還會再公布第二波人事命令。

6位新任檢察長名單

洪家原（34期）／台中地檢署檢察長

林秀敏（38期）／雲林地檢署檢察長

吳怡明（38期）／澎湖地檢署檢察長

趙燕利（39期）／金門地檢署檢察長

陳舒怡（40期）／花蓮地檢署檢察長

劉俊杰（41期）／連江地檢署檢察長（41期首派）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股翻紅！　上沖下洗震盪近700點
AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話被拍
快訊／低溫特報！7縣市「非常寒冷」　連凍3天
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家分析
高中生鼻竇炎拖5天　感染到大腦死亡
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢
「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒犯進派出所「上銬還一路自拍」筆錄也入鏡　超扯畫面曝光

馬如龍兒子猝死！2／12舉辦追思會　黃詠淇：好友們可前往祭拜

74歲翁晨運失足跌落水溝卡樹枝　東港鷹眼警立即救援助脫險

不滿提問工作態度不佳　嘉義男氣喊「打斷腿」下場慘了

屁股寫「母豬」淫辱少女還拍性愛片　變態阿兵哥賠百萬換免囚

又是「假檢警」詐騙！婦奔派出所求助　內埔警秒識破阻詐

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

毒駕被判4個月嫌重　駕駛「手寫2頁悔過書」求情被打臉

台中高中生Google雲端藏兒少性影像　12年後被美國NCMEC揪出判刑

超人搶劫行員神反應！彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

毒犯進派出所「上銬還一路自拍」筆錄也入鏡　超扯畫面曝光

馬如龍兒子猝死！2／12舉辦追思會　黃詠淇：好友們可前往祭拜

74歲翁晨運失足跌落水溝卡樹枝　東港鷹眼警立即救援助脫險

不滿提問工作態度不佳　嘉義男氣喊「打斷腿」下場慘了

屁股寫「母豬」淫辱少女還拍性愛片　變態阿兵哥賠百萬換免囚

又是「假檢警」詐騙！婦奔派出所求助　內埔警秒識破阻詐

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

毒駕被判4個月嫌重　駕駛「手寫2頁悔過書」求情被打臉

台中高中生Google雲端藏兒少性影像　12年後被美國NCMEC揪出判刑

超人搶劫行員神反應！彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

藍白合的大局觀、小局觀與個人觀　柯文哲需清醒認識這是必然選擇

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

煙波集團年終獎金最高6個月　今年插旗4縣市開新飯店

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

煙波集團「年終最高6個月」　平均可領2.7個月

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

爸媽救星！巧虎電影《勇氣之歌》3D回歸　超貼心「中場休息」被讚爆

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

【酸CNN沒收視率】川普被問艾普斯坦案　爆氣嗆：妳是最差勁的記者

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

即／台玻總裁林伯實涉10億股權假交現身法院

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

即／高雄傳拒檢自撞　騎士慘摔倒地

即／國台辦點名「台獨幫兇」反升官　陳舒怡掌花檢

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面