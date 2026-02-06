快訊／國台辦點名「台獨幫兇」也擋不住　陳舒怡升任花蓮檢察長

▲曾因偵辦共諜案遭中共點名為「台獨打手幫兇」，陳舒怡此次升任花蓮地檢署檢察長，成為本波人事最大焦點。（資料圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

法務部今早召開檢審會，公布最新檢察長人事異動名單，共新派任6名檢察長。其中，曾偵辦共諜案遭國台辦制裁、被點名為「台獨打手幫兇」的高檢署檢察官陳舒怡升任花蓮地檢署檢察長；另台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰派任連江地檢署檢察長，41期首派檢察長正式誕生，展現法務部人事布局加速年輕化。

其中最大亮點之一，是曾偵辦共諜案、獲國安磐石獎肯定的台灣高檢署檢察官陳舒怡（40期），因辦案立場強硬，遭中國國台辦列入制裁名單，甚至點名為「台獨打手幫兇」，如今不僅未受影響，反而獲派升任花蓮地檢署檢察長，成為本波人事最受矚目焦點。

另一個亮點則是人事「年輕化」趨勢明顯推進，現任台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰，此次獲派任連江地檢署檢察長，成為41期首位派任檢察長的檢察官，也象徵法務部培育新世代檢察長梯隊正式成形。

法務部指出，今年共釋出6個檢察長缺額，經檢審會推薦12名候選人後，交由部長遴任。據了解，此次競爭相當激烈，候選人多具行政歷練與重大案件偵辦經驗，最終拍板名單公布後，司法圈也迅速掀起討論。

本次6名新派任檢察長名單包括：司訓所34期結業、現任法務部法制司司長洪家原，將接掌台中地檢署檢察長；現任法務部保護司副司長林秀敏（38期），接任雲林地檢署檢察長；最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明（38期），調升澎湖地檢署檢察長；統籌全國緝毒業務的高檢署檢察官趙燕利（39期），升任金門地檢署檢察長；陳舒怡（40期）升任花蓮地檢署檢察長；劉俊杰（41期）升任連江地檢署檢察長。

此外，檢察長異動也同步牽動多個地檢署首長調任。士林地檢署檢察長張云綺任期屆滿，將調任高檢署主任檢察官，遺缺由宜蘭地檢署檢察長王以文接任；新竹地檢署檢察長出缺，則由基隆地檢署檢察長柯宜汾接任。

桃園地檢署檢察長戴文亮調任高檢署主任檢察官，遺缺由橋頭地檢署檢察長張春暉接任；屏東地檢署檢察長陳盈錦退休，遺缺則由連江地檢署檢察長林彥良接任。

另彰化地檢署檢察長謝名冠將調任司法行政職務（仍須報行政院核定），遺缺由雲林地檢署檢察長黃智勇接任；台中地檢署檢察長張介欽亦將調任司法行政職務（同樣須報行政院核定）。

其他地檢署檢察長異動名單如下：南投地檢署檢察長郭景東調任橋頭地檢署檢察長；澎湖地檢署檢察長周士榆調任南投地檢署檢察長；花蓮地檢署檢察長陳佳秀調任基隆地檢署檢察長；金門地檢署檢察長王柏敦調任宜蘭地檢署檢察長。

值得注意的是，外界原本呼聲極高的法務部檢察司副司長簡美慧（38期）此次未列入名單，不過據了解，她將另有重用。由於法務部內部仍有多個重要行政職務將在下月退休，包括新任法制司司長與法律事務司司長等人選，相關職務仍須報請行政院同意後才能對外公布，預料法務部近期還會再公布第二波人事命令。

6位新任檢察長名單

洪家原（34期）／台中地檢署檢察長

林秀敏（38期）／雲林地檢署檢察長

吳怡明（38期）／澎湖地檢署檢察長

趙燕利（39期）／金門地檢署檢察長

陳舒怡（40期）／花蓮地檢署檢察長

劉俊杰（41期）／連江地檢署檢察長（41期首派）