突爆柯文哲曾做「攝護腺手術」　陳佩琪：心跳剩下30多我擔心到不行

記者郭運興／台北報導

柯文哲妻子陳佩琪近日時常在臉書分享心聲，她今（6日）談到去年柯文哲開刀，自己只能待在隔離室門外守候，她更透露，柯文哲過去曾數次在台大醫院接受小手術，一次是心導管檢查，結果在恢復室，腹股溝傷口大量噴血；還有一次攝護腺手術，打了Propofol後在觀察室心跳剩下30多，雖然血氧沒掉，「但我也擔心到不行」，所以手術後有家屬陪伴很重要，有事可以發揮大聲公的功能求救，但自己卻不行，為什麼自己不行？

陳佩琪表示，去年底有次先生柯文哲保釋回家後出庭，中午回來後一臉鐵青，還背著她偷偷擦拭眼淚，柯文哲說今天是出庭以來最難過的一天，在庭上聽沈慶京的律師說當事人在住院期間、被林俊言下令用粗鐵鍊把雙手雙腳捆綁在床的鐵欄杆上。

陳佩琪表示，當時沈慶京已經快80歲了，而且是重病住院治療中，或許法律規定就是要這樣，也是沒話可說，法律人的思維本就和醫師在治療病人的思維不同。

陳佩琪說，去年約年中，有次一剛開庭，就聽沈慶京的律師說他的當事人腎臟引流管都是血(應是嚴重感染導致) ，且從昨晚就無法止住，所以無法繼續出庭，希望庭上能裁定送沈慶京去鄰近的台大醫院治療(因台北醫院已經表明無法處理了，且這位當事人本就長期在台大就診)，法官同意了，但要法警先將沈慶京送回北所(在土城)，然後再由北所決定是否送台大，自己在法庭上聽到了這段，本是低頭漫不經心地，聽了突然驚覺過來。

陳佩琪說，去年底先生柯文哲回家後聊起這段，柯文哲說聽起來也是覺得奇怪，難怪是同行，思維都一樣，心想台大醫院就在北院旁邊，病人要先送回北所再送來台大？

陳佩琪認為，法官可能這輩子都沒被告過，醫生要是跟病人講「請遵從感控規定， 從那門進來，現在請你出去，改從另一邊進來」，哇，病人不出事則已，一旦出事，大概要被告到天涯海角了，這輩子醫生也不用幹了，就算病人沒出事，這個醫療態度大概也會被投訴到外太空去了，讓全宇宙都認識，唉！畢竟醫學和司法是不同。

接著，陳佩琪提到，記得去年曾在某個場合遇到邱毅教授，邱毅問她，「柯文哲開刀妳一直站在隔離室的門外守候著，那光景實在叫人心疼，不能進去看嗎」？

陳佩琪表示，是可以啊，但是在等法官裁定術後，自己是否可見上先生柯文哲一面，法官不是在偷懶、讓人找不到，而是戒護員說的，他們是在等法官裁示可不可以見，法官在開庭，所以不好找，法警一直要自己再等等、再等等。

陳佩琪透露，先生柯文哲過去也曾數次在台大醫院接受小手術，一次是心導管檢查，結果術後在恢復室時，腹股溝傷口大量噴血，趕快大嗓門呼喊人來幫忙；還有一次攝護腺手術，打了Propofol後在觀察室心跳剩下30多，雖然血氧沒掉， 「但我也擔心到不行」，眼睛一直盯著監視器瞧。

陳佩琪認為，所以自己是覺得手術後有家屬陪伴很重要啊，有事可以發揮大聲公的功能求救啊，但自己卻不行，為什麼自己不行？第一，「我的先生當台北市長時，企業家求見他，出來後面露微笑，檢察官據此推定這是『兩相合謀犯意、圖利京華城』」、第二，「議員便當會陳情，沒第一時間拒絕，讓幕僚寫在追蹤代辦事項表中」、第三，「都發局送公展文上來，市長不知簽公展文違法，大筆一揮就簽下去，結果羈押一年，求刑數十年」。