「賣國不需要中國籍！」1比喻看懂李貞秀爭議　Cheap：就卡在中間

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，但她的中配身分近來引發爭議。網紅Cheap在臉書上發文表示，「兩岸條例」規定，大陸地區人民設籍滿10年即可參選；但「國籍法」又說，公職人員不能有雙重國籍，如果提出證明是必要的，當初就不該讓她報名才是。Cheap最後也說，賣國根本不需要中國籍，有中華民國護照，也不會變得很愛國。

Cheap評論李貞秀爭議：報名簡章和領獎規定標準不同

最近中配能不能當立委的事情吵得沸沸揚揚，Cheap在臉書粉專上發文比喻，這就像是參加一場比賽，但報名簡章和領獎規定不是同一個標準。他進一步指出，「兩岸條例」規定，大陸地區人民設籍滿10年即可登記參選，所以李貞秀報名時完全符合規定，她合法參選並當選；但「國籍法」又說，公職人員不能有雙重國籍，且必須在就職一年內提出放棄證明。

Cheap表示，國家說，門檻是「設籍10年」，符合即可報名，但跑到終點後，主辦單位又拿出另一本冊子，說必須拿出放棄國籍證明才可以領獎。他認為，如果這個證明是必要的，當初就不該讓李貞秀報名，不然是整人嗎？

Cheap：提出「放棄國籍證明」是不可能的任務

Cheap接著指出，「憲法規定：阿共不是國家，大陸只是淪陷地區，阿共是『叛亂團體』」，如果李貞秀真的拿出官方證明，等於承認對岸是國家，是打憲法臉？接著，中共也不承認中華民國，所以就算李貞秀要放棄，中共可能也只會說「你又不是外國人，你只是在國內移動」。

Cheap直言，這相當於政府要李貞秀去做一個不可能的任務，明知中共不可能開放棄證明，現在卻又堅持要這個東西，所以李貞秀就卡在中間了。

最後，Cheap認為，如果要賣國，不需要中國籍，如果一個人真的要洩密，口袋就算有中華民國護照，也不會讓他變得很愛國，「看看這幾年抓的共諜，有多少是『ㄞˋ』台灣的台灣人？」