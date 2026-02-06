　
「賣國不需要中國籍！」1比喻看懂李貞秀爭議　Cheap：就卡在中間

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝） 

▲李貞秀中配身分近來引發爭議。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，但她的中配身分近來引發爭議。網紅Cheap在臉書上發文表示，「兩岸條例」規定，大陸地區人民設籍滿10年即可參選；但「國籍法」又說，公職人員不能有雙重國籍，如果提出證明是必要的，當初就不該讓她報名才是。Cheap最後也說，賣國根本不需要中國籍，有中華民國護照，也不會變得很愛國。

Cheap評論李貞秀爭議：報名簡章和領獎規定標準不同

最近中配能不能當立委的事情吵得沸沸揚揚，Cheap在臉書粉專上發文比喻，這就像是參加一場比賽，但報名簡章和領獎規定不是同一個標準。他進一步指出，「兩岸條例」規定，大陸地區人民設籍滿10年即可登記參選，所以李貞秀報名時完全符合規定，她合法參選並當選；但「國籍法」又說，公職人員不能有雙重國籍，且必須在就職一年內提出放棄證明。

Cheap表示，國家說，門檻是「設籍10年」，符合即可報名，但跑到終點後，主辦單位又拿出另一本冊子，說必須拿出放棄國籍證明才可以領獎。他認為，如果這個證明是必要的，當初就不該讓李貞秀報名，不然是整人嗎？

Cheap：提出「放棄國籍證明」是不可能的任務

Cheap接著指出，「憲法規定：阿共不是國家，大陸只是淪陷地區，阿共是『叛亂團體』」，如果李貞秀真的拿出官方證明，等於承認對岸是國家，是打憲法臉？接著，中共也不承認中華民國，所以就算李貞秀要放棄，中共可能也只會說「你又不是外國人，你只是在國內移動」。

Cheap直言，這相當於政府要李貞秀去做一個不可能的任務，明知中共不可能開放棄證明，現在卻又堅持要這個東西，所以李貞秀就卡在中間了。

最後，Cheap認為，如果要賣國，不需要中國籍，如果一個人真的要洩密，口袋就算有中華民國護照，也不會讓他變得很愛國，「看看這幾年抓的共諜，有多少是『ㄞˋ』台灣的台灣人？」

02/04 全台詐欺最新數據

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

「李貞秀的國家用海警船騷擾我們」　管碧玲：她要如何面對此問題？

「李貞秀的國家用海警船騷擾我們」　管碧玲：她要如何面對此問題？

國防部今（6日）公布，偵獲8架次共機，以及6艘共艦，持續在台海周邊活動。而海委會主委管碧玲則在臉書直指，「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們」，這讓她不禁質疑，未來當李貞秀站上質詢台，要如何面對這個問題呢？

李貞秀未放棄中國籍「國會可解職」　綠黨團發公文請韓國瑜說明

李貞秀未放棄中國籍「國會可解職」　綠黨團發公文請韓國瑜說明

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

李貞秀國籍Cheap

