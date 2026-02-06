超人搶劫行員神反應！彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

▲彰化警方防搶演練，巧扮麵包超人行搶遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆春節將至，為提升執法應變力並強化金融安全，彰化和美、田中分局近日分別展開「防搶演練」，巧妙以超人拜年及電影動物方程式尼克萌樣上身掩飾，透過生動逼真的模擬行動，考驗員警臨場反應與金融機構協作能力，女行員在遭遇歹徒威脅時，驚聲尖叫機警按下警鈴的瞬間，過程逼真。

和美警分局為強化金融機構安全，選定轄內和美鎮農會進行演練，劇情設計為一對因債務鋌而走險的男女歹徒，其中頭戴大花女子佯裝是要買中古車辦理業務，另一人則扮成年節拜年的「超人」，試圖以新奇裝扮降低行員戒心，伺機持槍行搶。

田中警分局同樣以創意為核心，設計了一場引人注目的演練。兩名歹徒頭戴動畫《動物方程式》中「狐尼克」與「快俠」樹懶的頭套，假扮街頭表演人員進入銀行，利用可愛形象鬆懈現場注意力，隨後掏槍,行員冷靜按下警鈴通報，警方接獲報案後立即啟動攔截圍捕機制。其中扮演「快俠」的歹徒因動作緩慢當場被制伏，另一名「狐尼克」則駕車逃逸，最終在警方層層布網下迅速落網。

警方強調，犯罪手法日益多元，歹徒常以創新偽裝降低民眾戒心。此次演練以活潑形式提醒社會大眾，不論遇到何種情境，都應保持警覺。警方也將持續結合金融機構，完善通報與防護機制，確保春節治安無虞。