台積電加碼投資熊本升級為3奈米　駐日代表：中國應急跳腳吧？

▲駐日代表李逸洋。（圖／翻攝自Facebook／李逸洋）

實習記者石嘉豪／台北報導

台積電董事長魏哲家昨（5日）與日本首相高市早苗會晤並宣布，將熊本二廠升級為3奈米製程，投資金額提高至170億美元。對此，駐日代表李逸洋說明，在日本眾議員選舉投票前3天，中國看到台積電在日本提升製程，台日高科技緊密結合，民主供應鏈強化韌性，高市首相帶領日本經濟往前跨出正確的一大步，應該是氣得急跳腳吧？

李逸洋表示，昨日最令人振奮的消息就是，台積電熊本二廠升級為3奈米製程，投資金額由122億美元提高到170億美元，台積電董事長魏哲家也在昨日上午在日本首相官邸與首相高市早苗及重要閣員會晤，取得支持。

李逸洋說明，這個案子對台日雙方都意義重大，高市首相提升日本經濟所揭櫫的17項成長戰略產業，今天跨出最重要一步，半導體供應鏈的強化及提升自主製造能力，是日本AI、數位轉型、資通訊科技、新型能源及防衛產業的關鍵基礎，也是強化經濟安全保障不可或缺。

李逸洋進一步說明，對台灣來講，「立足台灣，佈局全球」，建構區域化半導體供應鏈有利於企業多元佈局，接近產業需求，所以，台積電除了在美國、德國投資外，日本絕對是非常重要的一環。

此外，李逸洋指出，台積電美國亞利桑那二廠3奈米製程是2027年年底量產，日本熊本二廠3奈米製程量產時間不會落後太多。他透露，3奈米晶片應用範圍涵蓋資料中心、高效能運算、AI機器人、自動駕駛及智慧型手機，包括輝達、蘋果、AMD、高通、聯發科、英特爾、博通都是大客戶。

李逸洋接著點出，中國先前不滿高市首相「台灣有事」發言，從軍事演習、政治威逼、經濟脅廹、到網路攻擊各種手段無所不用其極，卻始終收不到任何效果。

李逸洋強調，在日本眾議員選舉投票前3天，中國看到台積電在日本提升製程，台日高科技緊密結合，民主供應鏈強化韌性，高市首相帶領日本經濟往前跨出正確的一大步，應該是氣得急跳腳吧？