國際

米其林餐廳老闆「對女客人下藥」想性侵　員工驚見報案

@independent

A Michelin-star restaurateur accused of spiking a woman’s drink with a date-rape drug at a private members’ club told a jury that putting a substance in her drink was “wrong”. A trial at Southwark Crown Court was told that Vikas Nath, 63, used a straw to put gamma-butyrolactone (GBL) into the woman’s spicy margarita at the rooftop garden bar of Annabel's in Mayfair on January 15, 2024. Mr Nath, of Knightsbridge, west London, admits spiking the drink, but says it was to “relax” the woman rather than as part of a plan to have sex with her, prosecutors say.

♬ original sound - Independent

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦發生下藥未遂案件，米其林餐廳老闆納斯（Vikas Nath）涉嫌在高級會員俱樂部Annabel's對女客人下藥，意圖與對方發生性行為，所幸眼睛員工及時發現異狀並報警處理，被害人才免於受害。隨著此案開庭審理，納斯下藥的監視器畫面也曝光。

老闆對女客人下藥　員工眼尖發現

太陽報報導，現年63歲的納斯在英國與法國經營多間餐廳，旗下還擁有2間米其林星級餐廳，但就在事發當天，他在年費高達3750英鎊的俱樂部屋頂花園酒吧，趁女方暫時離開座位時，利用吸管把伽瑪丁內酯（GBL）加進女子的調酒之中。

所幸當時在場的員工機警發現，立刻把被下藥的調酒及時收走，隨後警方到場。根據播放給陪審團的監視器影像，畫面清楚拍下納斯下藥的手法。事後警方更在廁所發現空罐，懷疑這就是他用來下藥犯案的容器，且在其住處也搜出兩瓶GBL。

認了下藥　家中還裝攝影機

納斯承認有在飲料中下藥，但他辯稱這並非為了性侵，而是想讓女子放鬆。然而檢方揭露，納斯在事發前曾傳簡訊給朋友，語帶抱怨地表示對方都沒上鉤，恐怕是最後一次相處機會。

此外，納斯還被發現在自家臥室裝設動態感應攝影機，會自動記錄並存儲影像。納斯否認意圖施用物質以及持有B類毒品的指控，全案仍在審理中。

02/04

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

米其林倫敦

