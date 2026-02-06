札幌街頭遭圍毆！韓遊客斷牙控「領事館放生」　韓外交部發文駁斥

▲日本北海道札幌市雪景。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本北海道札幌去年底發生一起韓籍觀光客遭5名日本人集體毆打的事件。受害人指控，事後向駐韓國駐札幌總領事館求助，卻未獲實質協助，甚至在翻譯和調查過程時「被放生」。爭議延燒後，南韓外交部罕見於4日發布長達5851字的長文，逐一反駁外界質疑，強調已依法積極提供必要的領事協助。

綜合韓媒《東亞日報》、《中央日報》，這起事件發生於2025年12月2日。當時A某與友人前往札幌旅遊，朋友留在飯店休息，A某則獨自外出散步，卻在豐水薄野站附近遭5名日本人威脅交出財物。A某拒絕後遭到毆打，臉部被多次重擊，只能逃往附近餐廳，在當地人協助下報警。

醫院診斷指出，A某下顎3顆門牙出現「齒冠破裂」，並伴隨神經損傷，屬於中重度傷勢。然而A某事後向駐札幌總領事館求助時，卻被告知「無法介入案件」，僅被引導至領事呼叫中心。他指控，因手機損壞、經費不足，只能先行返國，卻又因警方調查被迫再度赴日，他多次要求提供日文口譯，但卻遭到拒絕。

在領事館未提供陪同與翻譯的情況下，一名透過社群平台得知消息的日本大學教授自發協助，擔任口譯並陪同接受調查。A某質疑，日本警方直到事發15天後才表示要確認監視器畫面，恐導致關鍵證據因保存期限屆滿而消失。更令他不滿的是，警方在與領事館聯繫後態度轉趨強硬，甚至要求他「只拿案件編號就回國」。

爭議進一步擴大，是因南韓外交部事後在官網發布安全公告，將A某的遭遇與「薄野娛樂場所犯罪案例」並列，暗示A某是因前往聲色場所才遭暴力攻擊。A某痛批，自己只是一般散步卻遭暴力攻擊，卻被官方公告放在類似脈絡中，「形同對受害者的二次傷害」。

面對外界批評，南韓外交部強烈反駁，指出多項指控「與事實不符」。南韓外交部表示，駐札幌總領事館在案發後曾兩度與A某面談，並持續聯繫，提供醫療院所資訊、傷害診斷書申請方式、報案流程、免費翻譯的領事呼叫中心服務，以及可使用韓語諮詢的日本律師等資訊。

南韓外交部也強調，自2025年12月5日至今年2月2日，已6度正式向日方要求迅速、公正調查並逮捕嫌犯。針對「拒絕口譯」的說法，南韓外交部解釋，依《領事協助法》規定，公務員不得直接擔任偵查口譯，但已明確告知其他可行管道，且警方亦表示必要時可安排翻譯。

至於監視器延誤問題，南韓外交部指出，館方曾建議A某儘速正式報案，但A某直到去年12月17日才完成手續，時間差影響警方後續作業。至於安全公告是否構成二次傷害，外交部則強調，公告內容「未包含任何可辨識個案或當事人身分的資訊」。

《中央日報》分析，南韓外交部此次罕見發布長篇說明，反映事件已觸及「海外國民保護的界線」爭議。政府強調保護國民是責任，但在有限人力與法規框架下，領事機構「不是萬能」，如何在制度規範與民眾期待之間取得平衡，仍是待解難題。