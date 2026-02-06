身價飆破27兆！　馬斯克突發「難過符號」嘆：錢買不到快樂

▲馬斯克的資產衝上8410億美元（約新台幣27兆元）。(圖／路透)



記者張方瑀／綜合報導

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）身價近日再次飆破紀錄，隨著旗下兩大科技巨擘合併，他的財富預計將衝上8410億美元（約新台幣27兆元），穩坐史上最有錢寶座。然而，這位坐擁金山的科技大亨卻在社群媒體上大發感慨，貼出一個難過的表情符號表示「金錢買不到幸福」，引發全球網友熱議。

身價飆破8000億美金 馬斯克發「悲傷表情」嘆金錢無用

馬斯克5日在社群平台X上語出驚人地寫道，「那些說『金錢買不到快樂』的人，是真的懂。」字裡行間透出淡淡的憂鬱，還特別配上了一個悲傷的表情符號。

Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about ???? — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

根據「彭博億萬富翁指數」與《富比世》最新統計，馬斯克的身價近期因SpaceX與其AI新創公司xAI達成合併協議而大幅躍升。他在合併後實體中持有約43%的股權，身價預計將從現有的6680億美元一路飆升至8410億美元。

相比之下，全球第二富豪佩吉（Larry Page）的2850億美元身價，在馬斯克面前僅不到其三分之一。

「給我一百萬試試」 網友灌爆留言敲碗求分產

首富的「高處不勝寒」並未獲得廣大基層網友的同情，該貼文在短短8小時內湧入超過5萬則留言。許多網友紛紛開玩笑表示，「如果你覺得錢買不到快樂，那給我100萬美元試試，我想親自驗證一下」、「金錢能買到食物，但買不到食慾」。

更有網友針對社會不公議題犀利提問，「如果金錢對億萬富豪來說已經『無感』，那是否應該將財富重新分配給急需救命錢的貧民或病患？例如提供人道援助，這才能將幸福最大化吧？」

科學研究：馬斯克對了一半 超高財富後「效益遞減」

對於馬斯克的感嘆，科學界給出了有趣的解答。萊斯特大學（University of Leicester）社會學副教授巴特拉姆（David Bartram）指出，金錢與快樂確實有關聯，但存在「邊際效益遞減」的現象，「一旦你擁有了幾百萬美元，額外的財富對增加快樂感就沒什麼意義了。」

首富的快樂指南：成為「社會貢獻者」而非追求數字

事實上，馬斯克先前在播客節目中也曾分享他的金錢觀。他認為，如果目標只是「追求錢」，通常無法獲得長久的滿足，最好的方式是專注於提供有價值的產品與服務，「目標應該是讓你的貢獻大於你的消耗，成為一個對社會有淨貢獻的人，金錢只是隨之而來的副產品。」