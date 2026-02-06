客人目睹嚇壞！廚師工作一半全身脫光　「頭栽進油鍋」慘死

▲ 連鎖餐廳發生員工輕生悲劇，圖非事發門市。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州威廉波特市一間連鎖義式餐廳Olive Garden驚傳悲劇，一名廚師1月30日工作中突然在廚房內脫光衣物，隨後一頭栽進高溫油炸鍋中，當場造成嚴重燒傷，送醫後仍不治身亡。

根據《The Smoking Gun》取得的911報案錄音，調度員在通話中描述現場狀況時表示，「我沒有太多細節，很多人在尖叫，好像是燒傷受害者」；另一名調度員則明確指出，「一名男性受害者頭部朝下掉進油鍋」。事發時餐廳正在營業中，現場除了員工外也有顧客在場。

目擊者描述，這名男性廚師做出這項舉動時，多名同事立即試圖阻止，其中一名女性員工在拉扯過程中也遭到輕微燒傷，至少一名顧客也上前阻止，試圖避免悲劇擴大。第一輛救護車抵達後，當局隨即調派第2輛救護車處理受傷女員工的傷勢。

賓州州警發言人萊舍（Lauren Lesher）證實這是一起自殺事件，但基於對當事人及家屬的尊重，警方拒絕公布更多細節。事發後餐廳關閉數日，目前已重新營業。Olive Garden管理階層則以隱私法為由，拒絕對此事發表評論。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995