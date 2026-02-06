川普揚言關稅加到25%　南韓外長無奈嘆：美國內部對韓氣氛不友善

▲南韓外交部長趙顯於美東時間5日在駐美大使館召開記者懇談會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普先前揚言，將南韓汽車、木材、醫療藥品等品項對等關稅從15%提高至25%，美韓關係恐再度蒙上陰影。南韓產業、通商與外交高層接連赴美溝通，但美方至今未鬆口撤回措施。南韓外交部長趙顯坦言，美國國內對南韓「氣氛不佳」，關鍵在於對美投資相關立法卡關，但強調並非國會刻意拖延。

根據《韓聯社》、《News1》，趙顯於美東時間5日在駐美大使館與南韓媒體進行記者懇談會，說明3日與美國國務卿盧比歐的會談內容。他轉述，盧比歐在會談一開始便坦言，「美韓關係並非處於不良狀態，但針對南韓履行貿易承諾的部分，美國內部『整體氣氛並不太好』。」

趙顯指出，盧比歐也強調，貿易與投資並非其直接職權範圍，但身為外交首長與國安顧問，仍須從整體美韓關係角度，向南韓說明美方內部的真實看法，並希望避免因貿易議題延燒，影響雙邊關係全局。

對此，趙顯向美方說明，南韓政府對既有美韓通商協議的履行「立場明確、且意志堅定」，國會立法進度受制於程序與政治現實。他無奈表示，「對美投資立法並非刻意延宕或消極不作為」。他向美方分享南韓政府推動相關法案與政策的實際努力。

▲南韓外交部長趙顯於美東時間3日前往華府，與美國國務卿盧比歐進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

趙顯並向盧比歐明確表示，美韓領袖會談後發布的共同說明資料，從一開始即分為經濟與國家安全兩大軸線，即便貿易議題的執行進度存在差異，也不應因此影響國家安全、能源等其他領域合作。他特別點名核能、核動力潛艦與造船三大合作項目，請美方持續督促相關部門，確保協議不致空轉。

趙顯表示，雙方此行再度確認，美韓貿易協議得來不易，兩國同樣不樂見履行過程出現延誤。盧比歐也回應，美方不希望因執行問題影響雙邊關係，並表示將「妥善關注」國務院與白宮國安會主導的後續工作。

此外，趙顯也透露，他在美國出席關鍵礦物部長級會議期間，與美國貿易代表署（USTR）代表格里爾（Jamieson Greer）交換意見。格里爾指出，雖然理解調高關稅可能帶來的衝擊，但仍強調南韓除了對美戰略投資外，也必需在「非關稅壁壘」議題上，儘快有更具體的進展。