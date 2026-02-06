　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸景區豪擲巨額年終獎金　員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

▲老君山景區給員工頒發巨額年終獎金。（圖／翻攝極光新聞）

▲老君山景區給員工頒發巨額年終獎金。（圖／翻攝極光新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽老君山旅遊景區近期舉行年終總結表彰大會，部分員工獲頒金額高達數十萬元（人民幣，下同）的年終獎金，相關畫面在陸網流傳後引起民眾熱議。對此，有景區員工潘苗出面說明稱，高額獎金背後，是員工們長時間高強度工作的累積成果，「獎金發了，動力足了，但我們絕不能鬆懈。」

《極光新聞》報導，老君山景區員工依次上台領獎，手捧的獎金牌金額從20萬到40餘萬元不等，其中，有人獲得營銷獎金45萬元，也有人獲短視頻推廣獎37萬元，引發網友熱烈討論。

▲老君山景區員工潘苗現身說法。（圖／翻攝極光新聞）

▲老君山景區員工潘苗現身說法。（圖／翻攝極光新聞）

面對外界關注高額年終獎金的話題，潘苗透過個人社群平台表示，外界看到的是獎金數字，但真正了解景區工作的員工都清楚，這些成果是長期付出換來的，「每逢節假日、暑假等客流高峰，大家經常早出晚歸，甚至更早就到崗。」

潘苗指出，員工經常從清晨工作到深夜，幾乎全年無休，不僅白天負責營運與旅客服務，夜間還需加班檢修設施，遇到突發狀況更可能在深夜冒著寒風上山救援，「有同事每天需往返登山多次，天未亮便開始清掃積雪與垃圾，也有人整日守在諮詢台解答旅客問題，或攜帶醫藥箱在山區奔走進行緊急救護。」

▲河南老君山景區。（圖／翻攝極光新聞）

▲河南老君山景區。（圖／翻攝極光新聞）

潘苗坦言，景區在市場競爭下仍面臨壓力，如何維持熱度、持續創新並確保服務品質，是團隊共同面對的課題，「隨著春節旅遊高峰將至，不少員工已提前安排好家庭事務，選擇春節期間留守崗位，放棄與家人團聚的機會。」

公開資訊顯示，老君山位於河南省洛陽市欒川縣，為伏牛山主峰之一，近年因雪景與雲海的絕美場景成為網紅景點，也是大陸冬季旅遊熱門景點，帶動景區人流與營運規模快速成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股翻紅！　上沖下洗震盪近700點
AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話被拍
快訊／低溫特報！7縣市「非常寒冷」　連凍3天
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家分析
高中生鼻竇炎拖5天　感染到大腦死亡
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢
「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

妄議中央又貪財！　陸中紀委又打落4名「老虎」開除黨籍

陸景區豪擲巨額年終獎金　員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

陸開放上海陸客赴金馬　梁文傑：先限制後開放「還要我們感恩？」

不是挖礦是掃地！　陸銀樓老闆單月「掃出1700g金粉」值911萬元

川習通話談台灣　王信賢：華府不因北京改變對台議程

陸委會：國台辦不讓李貞秀放棄國籍　是剝奪她當立委權利

電梯等太久！男子住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」…忍痛虧本賣房

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

陸男自製噴火器燒小王　事後淡定抽菸等警察

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

妄議中央又貪財！　陸中紀委又打落4名「老虎」開除黨籍

陸景區豪擲巨額年終獎金　員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

陸開放上海陸客赴金馬　梁文傑：先限制後開放「還要我們感恩？」

不是挖礦是掃地！　陸銀樓老闆單月「掃出1700g金粉」值911萬元

川習通話談台灣　王信賢：華府不因北京改變對台議程

陸委會：國台辦不讓李貞秀放棄國籍　是剝奪她當立委權利

電梯等太久！男子住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」…忍痛虧本賣房

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

陸男自製噴火器燒小王　事後淡定抽菸等警察

WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

藍白合的大局觀、小局觀與個人觀　柯文哲需清醒認識這是必然選擇

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

煙波集團年終獎金最高6個月　今年插旗4縣市開新飯店

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

出境潮夾擊仍成長！煙波集團「年終最高6個月」　全台再拓4飯店

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

爸媽救星！巧虎電影《勇氣之歌》3D回歸　超貼心「中場休息」被讚爆

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

大陸熱門新聞

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

陸開放上海陸客赴金馬　梁文傑：要我們感恩？

陸搜救犬遭迷暈偷走　找到已「剩下狗肉」

陸銀樓老闆掃地掃出1700g金粉值911萬元

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

陸甜點「固體楊枝甘露」在韓網爆紅

陸屁孩「燒死薩摩耶」結局引全網傻眼

陸景區豪擲巨額年終獎金 員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」

陸委會：國台辦剝奪李貞秀當立委權利

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」

陸男自製噴火器燒小王　事後淡定抽菸等警

更多熱門

相關新聞

瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚

瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚

網紅瑀熙2024年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，並在去年11月宣布懷二寶，平時會透過社群記錄日常的她，5日在限動分享懷孕30週的真實心聲。

七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

國外買食品回台「有數量限制」　轉賣最重罰300萬

國外買食品回台「有數量限制」　轉賣最重罰300萬

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住

關鍵字：

老君山年終獎金河南旅遊員工網紅景點

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面