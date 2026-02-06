陸景區豪擲巨額年終獎金　員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

▲老君山景區給員工頒發巨額年終獎金。（圖／翻攝極光新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽老君山旅遊景區近期舉行年終總結表彰大會，部分員工獲頒金額高達數十萬元（人民幣，下同）的年終獎金，相關畫面在陸網流傳後引起民眾熱議。對此，有景區員工潘苗出面說明稱，高額獎金背後，是員工們長時間高強度工作的累積成果，「獎金發了，動力足了，但我們絕不能鬆懈。」

《極光新聞》報導，老君山景區員工依次上台領獎，手捧的獎金牌金額從20萬到40餘萬元不等，其中，有人獲得營銷獎金45萬元，也有人獲短視頻推廣獎37萬元，引發網友熱烈討論。

▲老君山景區員工潘苗現身說法。（圖／翻攝極光新聞）

面對外界關注高額年終獎金的話題，潘苗透過個人社群平台表示，外界看到的是獎金數字，但真正了解景區工作的員工都清楚，這些成果是長期付出換來的，「每逢節假日、暑假等客流高峰，大家經常早出晚歸，甚至更早就到崗。」

潘苗指出，員工經常從清晨工作到深夜，幾乎全年無休，不僅白天負責營運與旅客服務，夜間還需加班檢修設施，遇到突發狀況更可能在深夜冒著寒風上山救援，「有同事每天需往返登山多次，天未亮便開始清掃積雪與垃圾，也有人整日守在諮詢台解答旅客問題，或攜帶醫藥箱在山區奔走進行緊急救護。」

▲河南老君山景區。（圖／翻攝極光新聞）

潘苗坦言，景區在市場競爭下仍面臨壓力，如何維持熱度、持續創新並確保服務品質，是團隊共同面對的課題，「隨著春節旅遊高峰將至，不少員工已提前安排好家庭事務，選擇春節期間留守崗位，放棄與家人團聚的機會。」

公開資訊顯示，老君山位於河南省洛陽市欒川縣，為伏牛山主峰之一，近年因雪景與雲海的絕美場景成為網紅景點，也是大陸冬季旅遊熱門景點，帶動景區人流與營運規模快速成長。