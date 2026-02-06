高市早苗一人撐全黨！自民黨估奪「過半席次」　高人氣壓倒執政夥伴

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗15日在佐賀縣白石町進行街頭演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本眾議院改選8日投開票在即，日媒掌握的自民黨內部民調顯示，在首相兼自民黨總裁高市早苗強勢領軍下，自民黨可望拿下225至285席，甚至可單獨跨越過半的233席門檻。若再加上執政夥伴日本維新會，自民、維新聯盟不排除衝上300席以上，選情幾乎被外界形容為「高市劇場」全面主導。

然而，自民黨的這股氣勢，也正衝擊其執政聯盟夥伴－－日本維新會在大阪長年穩固經營的地盤。

根據日媒《AERA DIGITAL》（由朝日新聞所經營），自民黨1月28日至2月1日進行的內部民調指出，自民黨在眾議院改選獲得的席次數將落在225至285席之間，這意味著自民黨具備單獨取得過半席次的實力。若日本維新會如預期取得30席以上，執政聯盟在眾議院的優勢將進一步擴大。

報導指出，高市早苗的高支持度，被視為推升選情的最大動能。

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗、日本維新會共同代表吉村洋文與藤田文武，1月27日在東京向選民致意。（圖／達志影像／美聯社）

不過，高市早苗所帶來的強大氣場與高人氣，也讓同屬執政陣營的維新備感壓力。大阪府19個單一選區中，此次全數出現自民黨、日本維新正面對決的局面。在2024年上屆眾議院選舉，日本維新曾在大阪19區「獲得全勝」，但這次多個選區被認為恐怕將出現變數。

其中，大阪第13區尤為指標，日本維新會前幹事長岩谷良平在街頭演說時高喊，「與首相高市早苗組成搭檔，推動執政改革」，卻不再吸引大批民眾駐足聽講，與上屆選舉形成明顯落差。

相對之下，自民黨在同一選區推派的前眾議員宗清皇一，內部民調顯示微幅領先。宗清在個人演說會中以「改變東大阪市」為訴求，現場湧現掌聲，約可容納數百人的會場座無虛席。

▲中道改革連合共同代表野田佳彥（立憲民主黨）被預估將失去大半席次。（圖／達志影像／美聯社）

日本維新會地方議員私下坦言，除了大阪第13區，大阪第7區、第19區的選情也相當吃緊，日本維新會過去對上自民黨時的「全勝紀錄」，這次恐怕宣告中斷。

另外，為了向選民徵詢「副首都構想」，日本維新會共同代表、大阪府知事吉村洋文在眾議院改選當天推動大阪府知事、大阪市市長改選，也被選民認為是浪費稅金，留下負面印象。

東京24區方面，曾因「黨內黑金」與舊統一教會關係備受質疑的萩生田光一，在自民黨內部評級中被列為當選可能性高的「A級」。不過黨內也坦言，外部民調仍存在不確定性。

政治評論家田村重信分析，高市效應確實讓自民黨在多數單一選區占上風，但政治金錢與宗教團體爭議仍在選民心中留下陰影。投票率若因寒流偏低，公明黨的組織票流向，將成為左右部分選區結果的關鍵變數，選情直到開票前仍難言定局。