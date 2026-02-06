68歲婦升格8億人瑞配偶！另聘越籍看護...懷孕被推擠急打安胎針

記者邱中岳／台北報導

北市一名102歲的王姓人瑞，日前與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚，引起子女強烈不滿，3日當天王姓人瑞的10名子孫前往馬偕醫院門口，將父親接走安置，與人瑞結婚的賴姓看護以及人瑞新請的越南籍看護也均提出傷害、強制以及妨害名譽等告訴，越南籍看護因已還懷有身孕，事發當時受到推擠拉扯而緊急到醫院打安胎針。



▲8億人瑞爆發子孫與看護的搶人爭奪戰，已與人瑞結婚的看護已新聘一位外籍看護（紅圈），事發當時因本身懷孕受到推擠，緊急到醫院打安胎針。（圖／民眾提供）

102歲王姓人瑞的子女們，認為父親是在「不知情」的狀況下與68歲賴姓女看護在1月份登記結婚，並且控訴賴女不僅限制父親與子女們接觸，甚至疑似將其軟禁，報警也無法介入，且賴姓女看護在「升級」為父親的配偶之後，還另外請了一名41歲的越南籍阮姓看護協助照顧父親。

3日下午3時許，3個兒子帶著3個媳婦以及4名孫子、孫女共10人，趁賴女帶父親外出就醫時，直接在醫院門口要把人瑞帶走，與賴女爆發激烈拉扯衝突，警方趕抵處理，賴女已受傷送醫，之後賴女也對王的家屬提告傷害、強制以及妨害名譽3罪名，並聲請保護令。

此外，賴女新聘的41歲阮姓越南籍女看護在事發當時也受到波及，當時越籍新看護推著王姓人瑞準備離開馬偕，結果當場被家屬帶走，造成肢體擦挫傷，而越籍新看護已經懷有身孕，隨即緊急到醫院打安胎針，所幸並無大礙，但因為有被家屬拉扯，所以仍對王姓人瑞的家屬提出傷害告訴。

據了解，王男育有10名子女，其中2人已過世，1月8日原本要前往探視父親，卻驚覺父親早在1月5日已與賴女登記結婚，且全家人「毫不知情」。子女們指出，賴女與父親結婚後，幾乎全面阻斷父親與外界聯繫，登門探視被拒，連報警處理也無法順利見到父親。

子女們透露，父親過去是土地代書，名下擁有北市多筆房產，總計身價約8億元，擔心賴女是因覬覦財產才「騙婚」，後續將透過法律途徑釐清婚姻效力與父親人身自由問題，家屬目前也承租房子安置父親，另外不排除轉移父親住所繼續照顧。