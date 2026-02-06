苗栗透天厝暗夜火警6人嗆傷！疑電動車充電釀禍　燒剩車架畫面曝

▲苗栗縣頭份市一間透天厝今凌晨發生火警，疑似電動機車充電起火，造成6人吸入性嗆傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市一棟透天厝今（6）日凌晨發生火警，疑似1樓電動機車充電時起火燃燒，幸好住戶安置火災警報器及時發出警告聲響，住戶逃生避難，消防人車抵達時，起火機車被民眾協助撲滅，警方搜索後將邱姓屋主一家6人吸入濃煙的民眾送醫，檢查後都無大礙，起火原因有待調查。

消防局說，今天凌晨4時24分接獲火警報案，共出動消防車6輛、消防人員12名，到場時火勢已由住戶和鄰居撲滅，5名住戶已逃生到屋外，消防人員進行排煙作業，逐層搜索確認是否有人員受困。搜救過程中，接獲通報3樓仍有民眾受困，迅速協助邱姓民眾脫困，清查發現起火戶和隔壁共有6人疑似吸入濃煙不適，救護車陸續送醫院檢查，意識清楚、無生命危險。

消防人員發現，現場為3層水泥構造建築物，疑似1樓電動車起火，所幸住戶在1樓廚房安裝住警器，火災時有作動發出警報聲響。邱姓屋主向警消說，電動機車平常是大兒子在騎（小兒子住隔壁棟），每天晚上都會充電，平常電池都會拔出來，昨晚電池沒有拔直接充電，是不是因此發生火警，有待火災調查釐清。