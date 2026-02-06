　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批北檢洩密還稱「記者分析判斷」　沈慶京：根本侮辱人類智商

▲沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

捲入京華城案的威京集團總裁沈慶京5日痛批，這段時間，自己看北檢辦案有個心得：要看案件進度，不必問律師，看週刊就好了，北檢竟然還能大言不慚地說「消息來源不是公務員」，是記者「分析判斷」；而檢評會也能因記者不便到場就略過不再詳查，北檢查不出洩密，根本侮辱人類智商，如果這種抹黑辦案的檢察體系不改革，下一個受害的，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。

沈慶京表示，這段時間，自己看北檢辦案有個心得：要看案件進度，不必問律師，看週刊就好了。從「1500小沈」的行動硬碟傳聞，到自己跟柯P的互動細節，甚至連林俊言檢察官在病房跟他不錄音不錄影「聊天」的內容，媒體都能在第一時間即時「獨家」報導。

沈慶京痛批，這種偵查內容像自來水一樣流向特定媒體，北檢竟然還能大言不慚地說「消息來源不是公務員」，是記者「分析判斷」出來的；而檢評會也能因記者不便到場就略過不再詳查。這簡直是在污辱人類的智商。

沈慶京指出，自己還未收押前，有人打電話給他，說檢察官會偵辦他、利用他咬柯文哲，自己當時不以為然，又沒犯罪從不行賄，有什麼好怕的。結果，「狼」真的來了，林俊言檢察官用盡威脅利誘的手段，偵辦過程中，自己深深感到「林俊言對我的仇恨值遠超過對柯P的仇恨值」。

沈慶京直言，檢方這種「黨、檢、媒」三位一體的抹黑鏈，就像錦衣衛滅九族，先用媒體把不同政治觀念的企業主名譽毀滅，再用司法權扣押財產、威逼認罪、企圖毀滅企業。檢察官敢在法庭外大玩洩密給鏡週刊，敢公然排除律師陪同偵訊，不就是因為知道背後有股力量在撐腰？甚至辦出這種「違法偵查」案件後，還能升官。

最後，沈慶京強調，雖然年事已高，但看得很清楚，這是一場精心策畫的預謀性政治辦案，檢方利用洩密給特定媒體來營造社會氛圍，再由檢察官在密室裡施壓。如果這種抹黑辦案的檢察體系不改革，下一個受害的，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

02/04 全台詐欺最新數據

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

2026高雄市長選舉由民進黨的賴瑞隆對上國民黨的柯志恩，受到外界矚目。對此，作家苦苓今（5日）表示，民進黨要小心丟掉高雄，賴瑞隆的形象相當模糊，而對手柯志恩並不弱，蹲點很久、形象還可以，競爭條件一點不輸賴瑞隆。他強調，高雄市長陳其邁政績非常好，但無法轉移，而柯志恩若炒熱起來，加上柯文哲、韓國瑜相助，那麼鹿死誰手，猶未可知，2018年陳其遘是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，千萬要引以為戒。

想選議員「先繳35萬」　民眾黨代表：殘酷高牆

想選議員「先繳35萬」　民眾黨代表：殘酷高牆

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

黃國昌率百名警消提集體訴訟爭加薪預算　行政院：已聲請釋憲

黃國昌率百名警消提集體訴訟爭加薪預算　行政院：已聲請釋憲

沈慶京柯文哲林俊言北檢民眾黨民進黨京華城

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

