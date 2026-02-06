痛批北檢洩密還稱「記者分析判斷」　沈慶京：根本侮辱人類智商

▲沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

捲入京華城案的威京集團總裁沈慶京5日痛批，這段時間，自己看北檢辦案有個心得：要看案件進度，不必問律師，看週刊就好了，北檢竟然還能大言不慚地說「消息來源不是公務員」，是記者「分析判斷」；而檢評會也能因記者不便到場就略過不再詳查，北檢查不出洩密，根本侮辱人類智商，如果這種抹黑辦案的檢察體系不改革，下一個受害的，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。

沈慶京表示，這段時間，自己看北檢辦案有個心得：要看案件進度，不必問律師，看週刊就好了。從「1500小沈」的行動硬碟傳聞，到自己跟柯P的互動細節，甚至連林俊言檢察官在病房跟他不錄音不錄影「聊天」的內容，媒體都能在第一時間即時「獨家」報導。

沈慶京痛批，這種偵查內容像自來水一樣流向特定媒體，北檢竟然還能大言不慚地說「消息來源不是公務員」，是記者「分析判斷」出來的；而檢評會也能因記者不便到場就略過不再詳查。這簡直是在污辱人類的智商。

沈慶京指出，自己還未收押前，有人打電話給他，說檢察官會偵辦他、利用他咬柯文哲，自己當時不以為然，又沒犯罪從不行賄，有什麼好怕的。結果，「狼」真的來了，林俊言檢察官用盡威脅利誘的手段，偵辦過程中，自己深深感到「林俊言對我的仇恨值遠超過對柯P的仇恨值」。

沈慶京直言，檢方這種「黨、檢、媒」三位一體的抹黑鏈，就像錦衣衛滅九族，先用媒體把不同政治觀念的企業主名譽毀滅，再用司法權扣押財產、威逼認罪、企圖毀滅企業。檢察官敢在法庭外大玩洩密給鏡週刊，敢公然排除律師陪同偵訊，不就是因為知道背後有股力量在撐腰？甚至辦出這種「違法偵查」案件後，還能升官。

最後，沈慶京強調，雖然年事已高，但看得很清楚，這是一場精心策畫的預謀性政治辦案，檢方利用洩密給特定媒體來營造社會氛圍，再由檢察官在密室裡施壓。如果這種抹黑辦案的檢察體系不改革，下一個受害的，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。

★★未經判決確定，應視為無罪★★