國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

看片驚見主角是自己！情侶開房床戰「遭針孔直播」　萬人線上圍觀

常見的飯店老毛病，你是不是也曾被困擾過呢？（圖／達志／示意圖）

▲ 情侶住飯店遭偷拍。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

香港男子艾瑞克（化名）2023年某天滑著他平常用來看A片的Telegram頻道時，赫然發現畫面中正在親熱的情侶就是他和女友艾蜜莉（化名）。原來他們3周前曾在中國深圳一間飯店過夜，絲毫不知被房內藏有的針孔攝影機偷拍，並上傳至擁有數千名會員的色情頻道，使他瞬間從中國偷拍色情產業消費者成為受害者。

儘管中國法律明文禁止製作與散布色情內容，針孔偷拍色情產業在當地已存在至少10年，近年此議題在社群媒體上引發熱議，許多女性分享如何辨識小如鉛筆橡皮擦的隱藏攝影機，甚至有人在飯店房間內搭帳篷睡覺以避免被偷拍。去年4月中國政府祭出新規，要求飯店業者定期檢查是否有隱藏攝影機，但危險依然存在。

BBC追蹤18個月　發現180台攝影機即時直播

BBC調查發現，仍有多個網站持續販售數千支近期在飯店房間偷拍的影片，大多透過Telegram進行廣告宣傳。記者追蹤長達18個月，發現6個不同的網站與應用程式，聲稱操作超過180台飯店房間針孔攝影機，不僅錄影還能即時直播房客活動。

記者持續監控其中一個網站7個月，發現54台不同攝影機拍攝的內容，約半數隨時保持運作狀態。根據一般飯店入住率估算，這段期間可能有數千名房客遭到偷拍，而大多數人根本不知情。

月付2千元訂閱　可看5個直播畫面倒帶重播

記者發現一名代號「AKA」的知名偷拍色情交易代理商，便假扮消費者以每月450元人民幣（約65美元、2053元台幣）費用，取得他宣傳的直播網站權限，登入後可選擇5個不同的直播畫面，每個畫面顯示多個飯店房間，只要房客插入房卡啟動電源就會開始播放，還可倒帶重播或下載存檔片段。

AKA在Telegram上宣傳這些直播內容，其中一個頻道在調查期間擁有多達上萬名會員，直播片段資料庫收費供應，記者看到逾6000支影片，最早可追溯至2017年。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲ 會員付費觀看房客偷拍畫面。（示意圖／VCG）

上萬會員圍觀評論　「蕩婦」、「妓女」辱罵女性

會員會在Telegram頻道留言，一邊觀看毫不知情的房客，一邊評論他們的外表、八卦對話內容，甚至評價性愛表現。當情侶開始發生關係時他們會歡呼，若關燈就會抱怨，經常使用「蕩婦」、「妓女」等貶抑字眼稱呼女性

攝影機藏通風口接電源系統　偵測器也無法發現

調查團隊透過多方線索，成功追蹤到其中一台位於中國中部鄭州市飯店房間的攝影機，進入房間後發現安裝在牆壁通風口，鏡頭對準床鋪的攝影機，且已接上建築物電源系統，即便使用網路上熱銷、號稱「住飯店必備」的針孔攝影機偵測器，也完全無法偵測到。

團隊拆除攝影機後，消息迅速在Telegram上傳開。一名會員在AKA的頻道回報，「中華（攝影機名稱）被拆了！」AKA回應，「太可惜了，那個房間音質最好！」但抱怨很快轉為慶祝，AKA幾小時內就發文宣布另一間飯店的備用攝影機已啟動，並向會員炫耀，「這就是我們直播平台的速度，厲害吧？」

產業鏈完整分工　代理商年賺74萬元

長達18個月的調查中，記者發現約12名類似AKA的代理商。他們與會員的對話顯示，背後還有更高層的「攝影機主人」負責安裝針孔攝影機並管理直播平台。記者曾意外取得AKA與一名自稱「春哥」的攝影機主人的對話截圖，但對方迅速刪除訊息並拒絕討論。儘管有證據顯示春哥提供直播網站給AKA，他仍聲稱自己只是另一個銷售代理。

這項產業利潤驚人，根據頻道會員數和訂閱費用，BBC估算AKA自去年4月以來至少賺進16萬3200元人民幣（約2.3萬美元、74萬元台幣）；而中國統計局數據顯示，去年中國人平均年收入僅4萬3377元人民幣（約6200美元、19.8萬元台幣）。

▲▼通訊軟體Telegram。（圖／路透）

▲ Telegram對移除偷拍的請求愛理不理。（圖／路透）

Telegram未回應移除請求　科技公司難辭其咎

香港非營利組織風雨蘭（RainLily）的藍莉（Blue Li）表示，尋求協助移除偷拍色情內容的需求不斷上升，但任務越來越困難，Telegram從未回應風雨蘭的移除請求，迫使他們直接聯繫群組管理員，也就是販售或分享偷拍色情內容的人，但這些人根本無意回應，「我們認為科技公司在解決這些問題上負有重大責任，因為這些公司不是中立平台，他們的政策決定了內容如何傳播。」

BBC透過檢舉功能告知Telegram，AKA和春哥及其管理的群組正透過平台分享偷拍色情內容，但未獲回應或任何行動。10天後BBC再次聯繫並提供完整調查結果，Telegram回應稱，「分享未經同意的色情內容明確違反服務條款」，並稱他們「主動審核並接受檢舉，每天移除數百萬則有害內容」。

BBC也正式向春哥和AKA說明調查結果，指出他們利用毫不知情的房客牟利。兩人並未回覆，但幾小時後用於宣傳影片的Telegram帳號似乎已被刪除，然而AKA販售的直播網站仍持續播放房客畫面。

受害情侶深受創傷　擔心又成A片主角

艾瑞克和艾蜜莉至今仍深受創傷，在公共場合總是戴帽子以免被認出，並盡量避免住飯店。艾瑞克稱他不再使用這些Telegram頻道觀看色情內容，但偶爾還是會上去查看，深怕自己的影片會重新出現。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面