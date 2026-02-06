　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣「政治焦慮」全球最嚴重！美國33%排第二　學者警告民主危機

▲▼台北市，台北旅遊，台北天際線，台北市天際線，台北盆地，台北101大樓，台北市空拍，台灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲ 台灣對政治議題的焦慮程度位居107國之冠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際民調機構蓋洛普（Gallup）4日公布的跨國民調顯示，全球民眾最關切的議題呈現明顯分歧，而台灣以高達50%比例成為「政治焦慮」最嚴重的國家，美國也有33%民眾對政治體制感到不安，與斯洛維尼亞、西班牙及南韓並列第二，在已開發國家中顯得格外突兀。

《美聯社》報導，這份調查涵蓋107個國家，於去年3月至10月間進行，研究員維格斯（Benedict Vigers）指出，美國的狀況「確實非常獨特」，不僅面臨民主體制穩定性的質疑，年輕世代更對經濟翻身機會感到悲觀。

美國世代分歧明顯　年輕人憂經濟、年長者憂政治

調查發現，35歲以下美國人有3成將經濟與物價負擔列為最擔憂的問題，遠高於55歲以上族群的13%。相較之下，年長者有4成認為政治與政府才是最大挑戰，年輕人則僅約2成，顯示世代間關注焦點不同。

這種經濟焦慮並非美國獨有，調查顯示，全球有23%成年人將國家經濟視為首要問題，在愛爾蘭更高達57%，與奈及利亞、尚比亞、埃及與阿爾巴尼亞等國相近。而住房負擔能力危機在英語系國家尤其嚴重，高收入國家中僅有澳洲、加拿大、英國與紐西蘭的年輕族群對經濟與居住負擔的憂慮程度與愛爾蘭相近。維格斯形容，這是「年輕人被排除在經濟進步以外的具體寫照」。

學者示警：經濟失望將侵蝕民主

達特茅斯學院政治學家奈漢（Brendan Nyhan）警告，經濟與民主健康密切相關，當人們對經濟前景失去信心，便會更願意破壞既有體制。在高度兩極化環境下，低信任度使民眾難以接受選舉失利，也難以容忍對手執政，這令民主運作極具腐蝕性。

美國民眾對政治與政府的關注自2000年起持續攀升，2016年川普崛起後更長期維持在水門案等級。2021年國會暴動、拜登政府期間對川普的司法追訴及川普重返白宮，都加劇民眾對憲政護欄的疑慮。

機構信任度分裂　焦慮隨執政黨輪替波動

美國在機構信任度上也呈現嚴重分裂，不信任聯邦政府、司法體系與選舉公正性的群體中有41%將政治列為首要問題，信任者則僅21%。蓋洛普資深科學家紐波特（Frank Newport）觀察，這種焦慮會隨著執政黨輪替在兩大陣營間起伏。

全球層面上，富裕國家更傾向關注政治議題。高收入國家有14%民眾視政治為最大問題，低所得國家僅5%。研究認為，當基本需求獲得滿足，民眾會轉而要求更有效、透明的治理，而民主開放度也讓批評政府變得更可接受。除台灣外，斯洛維尼亞、西班牙、匈牙利、法國等歐洲國家也名列政治焦慮前段班。

戰亂地區安全壓倒一切　和平國家關注更多元

研究同時指出，在衝突地區，安全議題會壓倒一切。全球有7%民眾將安全列為首要關切，但在戰亂國家這一比例飆升，經濟與政治問題被邊緣化。相對和平的國家則有餘裕關注其他挑戰，突顯穩定如何影響民眾優先順序。

相關新聞

烏俄談判大突破　美特使：同意交換314戰俘

烏俄談判大突破　美特使：同意交換314戰俘

美國總統川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）於5日宣布，美國、烏克蘭與俄羅斯代表團已達成協議，預計將交換314名戰俘。這也是近5個月來首度進行換囚，魏科夫強調，雖然目前距離戰爭結束仍有許多工作要做，但此舉顯示持續的外交接觸已取得實質進展。

美俄核武談判　傳達成「握手協議」續守核限

美俄核武談判　傳達成「握手協議」續守核限

別了虛偽的西方！當赤裸交易取代普世價值　全球惡夢才剛開始

別了虛偽的西方！當赤裸交易取代普世價值　全球惡夢才剛開始

川普施壓見效　古巴願對話

川普施壓見效　古巴願對話

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣再成焦點？

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣再成焦點？

