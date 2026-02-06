　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3人疑食物中毒上吐下瀉！台中「蜜柑關西風壽喜燒」遭勒令停業

▲▼3人開心吃壽喜燒後竟出現上吐下瀉，高燒40度，　店家道歉。（圖／食安處提供）

▲蜜柑關西風壽喜燒傳出疑似食物中毒案，台中市衛生局食安處3日前往稽查。（圖／食安處提供）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市西區一家新開幕的「蜜柑關西風壽喜燒」驚傳疑似食物中毒案，有網友前往消費後，回家出現發燒、上吐下瀉症狀；業者得知後主動留言致歉，坦承應該是「蛋慕斯」出問題，除主動通報衛生局食安處化驗之外，並承諾承擔醫療費用以及損失。台中市衛生局派員前往勘查後，發現多項缺失，當場勒令業者停業，並限期改善。

消費者在社群平台發文，表示與另外2名友人前往該壽喜燒店用餐，全程使用公用夾子，無口水接觸，且用餐前與友人都無症狀，未料吃完返家後3人都出現發燒、嚴重上吐下瀉，且體溫一度飆到40度，打點滴、吃退燒藥都沒用。業者得知後立即留言致歉，經初步回溯，研判問題來源應是蛋慕斯，已先暫停使用，並承諾提供慰問表示歉意。

台中市衛生局食安處獲悉後已於3日派員前往稽查，除採集食品及環境檢體送驗外，現場也發現多項缺失，如未出示病媒消毒紀錄、廚餘處理廠商資訊與食材管理疏失等，當場勒令業者停業並限期改善，否則將可依法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處指出，後續如人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

蜜柑關西風壽喜燒業者回應，該組顧客應是1日晚間7時到店內用餐，對於顧客餐後發生身體不適狀況，蜜柑全體團隊深感抱歉，事發第一時間，本公司已主動聯繫受影響的客人，並持續掌握客人的身體狀況。經內部初步回溯，疑似問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶，目前已經立即停售、無限期暫停供應「蛋慕斯」，同時主動通報衛生局進行採檢化驗，衛生局已於2/3(二)來店進行採檢，目前正積極配合相關調查與流程，以釐清確切原因。

蜜柑關西風壽喜燒業者承諾將對本次受影響的顧客負起全責，將積極承擔受影響顧客之醫療費用及相關損失補償，若有其他顧客於1日晚間用餐後出現身體不適，也請務必聯繫，業者將安排專人處理後續理賠事宜。

蜜柑關西風壽喜燒業者強調，本次事件是極為嚴重的警訊，蜜柑堅持只使用「緣成牧場的好命蛋」，此蛋主打自然放牧、人道飼養，且產品長期維持同樣飼養方式，都維持且通過SGS檢驗標準，在過去的送驗紀錄中，皆維持 129項農藥、多項抗生素、沙門氏桿菌及大腸桿菌均為未檢出，且均為陰性。針對本次的事件，目前還在釐清發生的原因，因可能為雞蛋做成蛋慕斯，放入氮氣瓶之後，保存上出現溫差，而導致本次食安事件，業者深感自責與不夠謹慎。在未獲得衛生局檢驗的結果之前，將不會恢復供應蛋慕斯，並全面檢視各項作業流程。

▼業者發出停業公告。（圖／翻攝蜜柑關西風壽喜燒）

▲▼台中市西區一家新開幕的壽喜燒店驚傳疑似食物中毒案，業者發出停業公告。（圖／翻攝蜜柑關西風壽喜燒）

3人上吐下瀉！　台中「壽喜燒名店」勒令停業
快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　搭賓利現身出庭
女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面播出
快訊／台股暴跌！　下殺逾500點
魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳
亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單
WBC韓國隊30人名單揭曉
快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡
幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

