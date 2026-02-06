開槍掃射茶行！台中17歲少年辯與員工起糾紛洩憤　送觀護所收容

▲將滿18歲的少年，開了20多槍，法院裁定送少年至台中少年觀護所收容。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市太平區中山路三段一家茶行，昨（5）日上午10點傳出槍響，玻璃門窗被射出20多個彈孔，警方調閱發現，是一名即將滿18歲的少年開槍，製作筆錄時推說槍枝來源是已故友人給的，自己想一人扛下全部責任。台中地院認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，依少年事件處理法裁定「收容」，今（6）日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

少年拿的改造長槍，因為第一個彈匣卡彈，當場換第二個，一個彈匣可裝30顆子彈，如果兩個裝滿，就有60顆，但從玻璃上找到大小不同的20多個彈孔來看，研判彈匣應是沒有裝滿。

少年開完槍後，自知難逃法網，帶著長槍到警四分局投案，但少年戶籍在太平，在北屯租屋，為何選擇較遠的四分局？少年辯稱開槍原因是日前和茶行員工酒後起了糾紛，心生不滿遂持槍洩憤。少年製作筆錄時異常冷靜，槍枝來源？受誰指使？真正開槍動機，全不吐實，就是要自己一肩扛責，警方仍和少年奮戰中。

台中地院指出，少年於5日夜間，經台中市政府警察局太平分局移送本院，本院值班法官訊問後，認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2款規定裁定「收容」，已於6日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。