選前送大禮！台積電3奈米助攻　高市早苗AI預算「狂翻4倍」

記者張方瑀／綜合外電報導

台積電（TSMC）全球佈局再傳震撼彈！據傳台積電計畫在日本導入最尖端的3奈米晶片生產，此舉不僅加速了台積電在日本的半導體製造時程，更被視為日本首相高市早苗推動科技野心的一大勝利。

熊本二廠技術大躍進 總投資額上看2.6兆日圓

▲台積電董事長魏哲家赴日拜會日本首相高市早苗。（圖／路透）



身為輝達（Nvidia）與蘋果（Apple）的核心代工夥伴，台積電董事長魏哲家透露，熊本二廠將採用最先進技術。知情人士指出，這項計畫較原先預定於2027年底生產7奈米晶片的藍圖大幅「跳級」。

根據《讀賣新聞》報導，為了支應這項擴張計畫，台積電預計將日本南部工廠的總投資額加碼至2.6兆日圓（約170億美元）。

高市早苗強勢力挺 日本AI預算狂翻4倍

台積電的升級計畫無疑為高市早苗強化國內晶片製造的政策打下一劑強心針。在高市早苗的領導下，日本經產省計畫將今年4月財政年度的先進半導體與人工智慧（AI）開發預算，大幅追加近四倍，達到約1.23兆日圓。

▲台積電董事長魏哲家赴日拜會日本首相高市早苗。（圖／路透）



高市早苗5日在東京會見魏哲家時，盛讚熊本計畫是經濟合作的典範，並強調3奈米廠能鞏固全球供應鏈與日本經濟安全，表示「希望強化這種雙贏的夥伴關係」。

魏哲家手持新書致意 選前釋利多引關注

魏哲家在會中特別感謝日本政府的協助，直言「沒有妳的支持，這項大型晶圓廠計畫是不可能實現的」。有趣的是，魏哲家現場還舉起高市早苗五年前撰寫的著作《美、強、成長的國家：我的日本經濟韌性計畫》，感性表示書中早已提到台積電。

這項重大消息發布之際，正值日本本週末即將舉行眾議院改選，上任僅三個月的高市早苗將大選定於2月8日，希望能藉此鞏固聯合政府。

分散地緣政治風險 最尖端技術仍留台灣

雖然台積電股價週四受全球科技股拋售潮影響下跌約1.1%，但分析師南川明認為，台灣資源供應挑戰與地緣政治風險，確實加速了台積電的海外佈局。

日本經產相赤澤亮正則表示，3奈米技術將用於AI機器人與數據處理，與政府策略完全一致。儘管台積電承諾將最頂尖技術留在台灣（高雄廠已於去年12月當季開始量產2奈米），但透過加強海外產能，將有效緩解台灣內部的資源壓力。