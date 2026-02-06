魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

▲魏哲家拿出這本書，高市早苗當場「驚掉下巴」。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導



台積電（2330）董事長魏哲家5日赴日拜會日本首相高市早苗，並在公開會晤時拿出高市早苗2021年出版的著作，當場讓高市早苗「驚掉下巴」，結果這個誇張表情被在場媒體捕捉，意外成為網路熱議亮點。

拿出2021著作當面致意 高市表情被捕捉

這本著作為《美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」》，暫譯為《邁向美麗、強大、成長的國家：我的「日本經濟強韌化計畫」》，是高市早苗2021年9月宣布參選自民黨總裁時出版的著作，其中包含了促使台積電赴日設廠、對半導體的設想。

高市早苗在書中提出的「經濟安全保障」也指出，半導體是「產業的糧食」，在數位化與低碳社會加速發展下，若不能自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防將極其脆弱。書中相關理念，也促成後來日本政府對台積電的補助依據。

如今魏哲家當面拿出著作致意，讓高市早苗瞬間張大嘴巴、眼睛睜大、眉毛上揚，完美詮釋什麼叫「驚掉下巴」，成為這次會議外的意外亮點。

▲魏哲家拿出高市早苗著作，當面致意。（圖／路透社）

評估熊本二廠升級 可望改採3奈米

對此，台積電也透過新聞稿表示， 因應人工智慧帶來強勁需求，正在評估規劃熊本第2座晶圓廠技術升級，未來可望改採3奈米製程技術生產。

台積電表示，魏哲家感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

▲台積電董事長魏哲家（左2）親訪日本首相高市早苗。（圖／取自日本首相官邸網站）

熊本首座已量產 第二座營造工程展開

台積電日前在法說會中表示，台積電在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已經於2024年底以非常好的良率開始量產，第二座晶圓廠的營造工程則已經展開。晶圓廠的技術及量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

不過在今日台積電董事長魏哲家與日本首相高市早苗會面後，未來熊本的第二座廠也有望採3奈米技術進行生產，未來的產能藍圖將更加明確。