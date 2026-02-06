　
社會 社會焦點 保障人權

曾嗆高捷有炸彈！21歲男詐99張刮刮樂...轉賣被拒丟北車垃圾桶

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民權西路上一家超商前，有一名身障男在賣刮刮樂彩券，一名男子假意要買大批刮刮樂找身障男到超商裡點數量，先要求身障男點一本刮刮樂的數量，自己則拿整本刮刮樂邊點邊走出店外後逃逸，男子事後在彰化網咖被逮，表示要找彩券行回收刮刮樂變現被拒，所以直接將整本刮刮樂丟進北車的月台垃圾桶裡。

警方調查，21歲的李姓男子，4日下午4時許，在北市中山區民權西路一家超商前，與55歲的魏姓身障男子表示要買刮刮樂，因為要買的數量較多，所以邀請魏姓身障男子到超商裡「點數量」，先要求魏姓男子點一本刮刮樂的數量，自己則是拿著一百元的整本刮刮樂清點數量，但是趁魏男不注意趁機走出店外落跑。

▲▼男子(紅圈)北上開庭順便騙整本刮刮樂，最後變賣不成直接丟北車垃圾桶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子(紅圈)北上開庭順便騙整本刮刮樂，最後變賣不成直接丟北車垃圾桶。（圖／記者邱中岳翻攝）

魏姓男子發現後立刻請店員幫忙報警處理，警員到場後確認魏姓男子被拿走100元面額的刮刮樂99張，損失金額9900元，立刻調閱監視器展開追查，發現李姓男子最後搭高鐵南下，並且跑到彰化的一家網咖藏匿，5日凌晨鎖定位置後驅車南下，上午7時許在網咖拘提李姓男子。

李男坦承犯行，表示在1月30日北上士林地院因性騷擾案件開庭，後來開完庭後就逗留在北市閒晃，平時就住在轉運站，因為想要拿刮刮樂換錢，但是當天拿著整本刮刮樂要去其他店家變現都遭拒絕，所以直接將整本刮刮樂丟在台北車站板南線的月台垃圾桶裡。

▲▼李姓男子在北市騙整本刮刮樂，竟曾經也在高雄謊稱高捷上有炸彈客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓男子在北市騙整本刮刮樂，竟曾經也在高雄謊稱高捷上有炸彈客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後到現場找贓物，但垃圾桶早被清潔人員整理過，垃圾也都由垃圾車清運處理，警方訊後依照詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦；此外，警方發現，李在南部以類似手法針對賣刮刮樂的身障人士下手不只一次，且甚至還謊報捷運站內有炸彈遭警方逮捕。

據悉，高雄捷運日前發生惡作劇恐嚇，一名男子於捷運站故意按下緊急電話警鈴，謊稱捷運內有炸彈客，警方3小時後於台南逮獲嫌犯，並將他移送地檢署偵辦，檢方複訊後已向法院聲請羈押，這名惡作劇的男子就是騙走刮刮樂的李姓嫌犯。

02/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

3人上吐下瀉！　台中「壽喜燒名店」勒令停業
快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　搭賓利現身出庭
女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面播出
快訊／台股暴跌！　下殺逾500點
魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳
亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單
WBC韓國隊30人名單揭曉
快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡
幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉
快訊／中華隊WBC　30人名單正式出爐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

