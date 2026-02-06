幫鍾文智查個資討債　南港分局副所長黃梓翔聲押禁見

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

鮑魚大亨鍾文智因炒作TDRT股票獲利高達4億7千萬元，最終判刑30年5月定讞，沒想到他在防逃機制啟動前竟然棄保潛逃。檢方進一步追查後，赫見南港分局督察組長李新民、南港派出所警員黃梓翔（現任副所長）涉嫌接受鍾文智委託，幫忙查詢欠債者個資。台北地檢署5日指揮調查局發動搜索，並約談2人到案，訊後認為黃梓翔涉嫌重大，向法官聲押禁見；另督察組長李新民仍在訊問中。

債者個資，南港派出所警員黃梓翔遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調查，鍾文智遭判刑30年5月定讞後，竟在防逃機制啟動前，先一步棄保潛逃，檢方經追查後，發現鍾逃亡前已打點好台北市信義分局福德派出所，請託員警幫忙偽造簽名紀錄，讓他能避開定期報到的規定，因此於114年將北市福德派出所副所長李俊良、以及鍾文智大帳房葉仲清羈押禁見。

檢調經追查後，進一步發現鍾文智曾透過友人協助買股票，未料對方拿了錢後竟跑路，鍾不甘遭「黑吃黑」，竟委託葉仲清找上時任南港派出所警員黃梓翔，協助調查對方親友個資，後續再委託黑道進行討債。

檢方昨指揮檢調前往南港派出所搜索，並通知李新民、黃梓翔到案，經複訊後認為黃梓翔犯罪嫌疑重大，向法官聲請羈押禁見；李新民則尚在訊問中。