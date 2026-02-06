台灣自衛能力遭疑　美國會報告：預算僵局成隱憂

▲美國會報告指出，台灣預算僵局引發外界質疑防衛能力。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會研究處（CRS）近日發布最新報告指出，儘管中國從未實際統治過台灣，但解放軍正全力強化兼併台灣的軍事準備。報告內容警告，台灣雖然擁有地理優勢與美方支持，但國內政壇針對國防預算的僵局，已引發外界對台灣自衛能力的質疑。

2027攻台期限？ 解放軍具備鎖台奪島能力

根據《中央社》報導，這份名為「台灣：防衛及軍事議題」（Taiwan: Defense and Military Issues）的報告顯示，多位觀察家分析，解放軍在短期內將具備對台發動一系列軍事行動的實力，範圍涵蓋飛彈襲擊、奪取離島，甚至實施全面封鎖或兩棲登陸行動。

報告也引用了前美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）的說法，提到習近平已下令軍方在2027年前完成入侵準備。不過伯恩斯也強調，這是一個「能力指標」，未必代表北京政府已拍板決定實際動武。

國防預算卡關 朝野分歧成自衛隱憂

針對台灣內部的防衛現況，報告指出，台灣近年雖然積極強化戰備，國防預算在2019至2023年間平均年增長近5%，2024年的支出約占GDP的2.5%，並預計2026年將提升至310億美元（約新台幣9823億元）。

然而，賴清德總統於2025年提出的400億美元、為期8年的國防特別預算，目前在朝小野大的立法院面臨挑戰。

美國會研究處直言，台灣決策者對如何有效嚇阻中國仍存有分歧，尤其是執政黨與在野黨控制的立法院在預算案上的摩擦，讓國際社會開始擔憂台灣是否有足夠決心資助自身的防衛計畫。

美軍援新途徑 10億美元TSCI撥款過關

儘管台灣內部預算面臨僵局，美國對台的安全合作仍持續深化。報告指出，自2015年至2025年間，美國對台軍售總額已突破390億美元。

除了傳統的軍事銷售（FMS），美方現已透過「總統撥款權」（PDA）直接從國防部庫存提供物資，累計已公布3批總額達15億美元的軍援。

此外，2025財政年度國防授權法納入的「台灣安全合作倡議」（TSCI），也已在2026財政年度獲撥款10億美元，旨在確保台灣維持足夠自衛能力。報告末段也特別提到，台美之間的軍事訓練合作雖多保持低調，但規模似乎正穩定擴張中。