生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流急探6℃北台灣轉雨！高山追雪有望　回暖時間點出爐

▲▼寒流急探6℃北台灣轉雨！高山追雪有望　回暖時間點曝。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲今晨台灣上空有鬆散雲層（左），東側海面有較多回波（中），高雄海岸及臺東有零星降雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，周六（7日）氣溫驟降，愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨，周日（8日）、下周一（9日）漸轉乾，有機率成為入冬以來第二波寒流，本島平地最低溫探6度以下，高山有望追雪。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（6）日白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。今晚鋒面接近、北臺轉有局部雨、氣溫漸降。

各地區氣溫如下：

北部14至26度
中部15至30度
南部17至31度
東部14至28度

最新模式模擬顯示，明（7）日氣溫驟降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部雲量增多、山區也有局部短暫雨的機率。下周日、一（8、9日）漸轉乾、各地寒冷；下周日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨。下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬皆顯示，下周日至周一清晨、台北測站有觸及10度、而成為入冬暨今年以來的第2波「寒流」的機率（1月9日臺北測站的9.1度為首波寒流）；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。

另外，下周日（8日）清晨至下午、北台零度（雪）線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

最新模式模擬顯示，下周二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下周二（10日）白天起至周三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，下周三清晨本島平地仍有10度以下的低溫。

吳德榮提醒，下周三（11日）下午起另一小波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下周四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升。下周五至「小年夜」（13至15日）各地晴朗穩定、回暖如春。

 
02/03 全台詐欺最新數據

