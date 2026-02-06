「擋風玻璃反光」被取締沒繫安全帶　駕駛1招自救免罰3千元

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿茂（化名）去年5月間開車行經國道3號，卻被警員拍照舉發乘客未繫安全帶，因而挨罰3000元罰鍰。阿茂提出行政訴訟，並出示「多角度模擬影像」，證實本案是因為乘客的姿勢、擋風玻璃反光，導致無法明確辨識安全帶，最終獲得勝訴，成功撤銷罰單。

▲阿茂靠自己拍攝的模擬影像，抗罰成功。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年5月間開車行經國道3號南向71.7公里，被警員以有「汽車行駛於高速公路前座乘客未依規定繫安全帶（一人）」的違規事實拍照舉發，事後收到一張3000元罰鍰的罰單。

阿茂不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時乘客有依照規定繫安全帶，只是因為安全帶與座椅顏色相似，加上乘客的姿勢是雙手抬起擋住安全帶中下段，警方採證照片解析度不足，所以未能顯示出安全帶的全貌。

阿茂拿出他事後拍攝的多角度模擬影像，只見乘客穿著同一件衣服坐在車內，卻因為前擋風玻璃反光，鏡頭不論拉遠或拉近，都無法辨識該乘客是否有繫安全帶；接著，拍攝者逐漸靠近車輛，才能看清楚乘客的姿勢是雙手拿著物品舉起至下巴處，胸前則有一道黑色陰影。

台中高等行政法院法官表示，將採證影像檔案局部放大之後，可以發現當時乘客的身體比較偏向駕駛座，右肩靠近脖子處到胸口上方依稀有一黑色條狀物，再參照模擬影像的勘驗結果，拍攝者必須接近至車輛右前頭燈處，甚至是副駕駛座旁邊，才能看清楚乘客的安全帶。

法官認為，本案確實有可能是因為乘客的姿勢、擋風玻璃反光等原因，導致無法明顯辨識乘客所繫的安全帶，舉發機關未能明確證實乘客違規，原處分自然難認適法，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。