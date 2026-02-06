　
國際

亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單

▲▼亞馬遜、Amazon 。（圖／路透）

▲亞馬遜於5日公布最新財報，預計今年資本支出將飆升超過50% 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

亞馬遜於5日公布最新財報，預計今年資本支出將飆升超過50%，加入科技巨頭建設AI基礎設施的軍備競賽。然而，由於市場憂慮龐大投資恐拖累獲利，加上第一季獲利預測不盡理想，亞馬遜股價在盤後交易重挫9%。

AI軍備競賽開打　資本支出預計飆破50%

根據《路透社》報導，亞馬遜（Amazon）最新預測顯示，2026年全公司的資本支出將達到約2000億美元，相較於2025年的1310億美元大幅增長。這反映出這間電商與雲端龍頭正緊跟微軟（Microsoft）、Alphabet及Meta的步伐，全力投入AI基礎設施建設。

目前全球四大超大規模雲端運算業者（Hyperscalers）預計今年的總投資額將超過6300億美元。然而，亞馬遜預估今年第一季營業利益介於165億至215億美元，低於分析師預期的220.4億美元。

此外，公司預計將投入10億美元於衛星網路「利奧」（Leo）、快電商及國際業務降價，導致獲利預測低標不如預期。

獲利跟不上投資　華爾街「不買單」股價大跌

儘管亞馬遜雲端業務（AWS）第四季銷售成長24%，創下13個季度以來新高，但仍遜於對手Google Cloud（48%）與微軟Azure（39%）。

投資公司Aptus Capital Advisors經理人瓦格納（Dave Wagner）直言，市場不喜歡看到公司為了成長率而盲目投入巨額資本支出，「我們想看到的是持續強勁的獲利成長，但現在顯然沒看到。」

面對質疑，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在電話會議中反擊，強調AWS是在1420億美元的龐大營收基準上成長24%，這與競爭對手在較小規模基礎上取得的高成長百分比，在本質上完全不同。

裁員3萬人改用AI　廣告業務成唯一亮點

為了提升效率並改變企業文化，亞馬遜今年已裁減總計3萬名辦公室員工。執行長賈西透露，這主要是因為AI提升了營運效率。

而公司另一大亮點為廣告業務，第四季銷售跳增22%至213億美元，目前也已在Prime Video中加入AI工具，協助行銷人員自動生成廣告內容。

目前亞馬遜正積極緩解AI產能瓶頸，啟動「雷尼爾」（Rainier）基礎設施計畫，上線50萬顆自研Trainium2晶片供合作夥伴Anthropic使用。但分析師警告，亞馬遜2026年的預計支出將超過營運現金流，這恐讓投資人對於「過度投資AI」的擔憂揮之不去。

02/03 全台詐欺最新數據

關鍵字：

亞馬遜AI科技股價裁員AWS北美要聞

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

