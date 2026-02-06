　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀3日宣示就任，引發國籍爭議。媒體人黃揚明在社群直言，李貞秀「中了綠營設下的《國籍法》陷阱」，起初這只是一場兩岸的大型法律戰，內政部也沒輒，但如今李貞秀前往中國大陸試圖辦理放棄程序，不僅自證有中國國籍，還把自己推入雙重國籍放棄處理程序中，等於是「自投羅網」。

李貞秀自證有中國國籍　把自己推入雙重國籍陷阱

黃揚明指出，在中華民國法律中，「兩岸人民」與本國人、外國人的權利義務本就不同，執政黨用《國籍法》去對付歸化中華民國籍的陸配問題，背後其實是一場「兩岸是否等同兩國」的大型法律攻防。

不過，李貞秀卻在3日就職立委當天公開表示，自己去年12月曾前往原籍中國湖南衡陽，嘗試辦理放棄國籍卻未被受理，「從那一刻起，內政部長劉世芳一定看著直播得意大笑！因為李貞秀自證自己有必要循《國籍法》規範去『放棄中華人民共和國國籍』。」

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨新科遞補立委李貞秀（左）。（圖／記者湯興漢攝）

不同於李慶安雙重國籍案　關鍵在「證明文件」

黃揚明認為，很多人拿前立委李慶安的雙重國籍案來比喻，其實是不當類比，姑且不論兩岸人民權利義務與中華民國的本國、外國人的法律定義問題，單論李慶安為何為失去立委職務？並非被《國籍法》規範的權責機關立法院解職，而是自行辭職。

至於李慶安為什麼要辭職？其實是因為美國國務院透過美國在台協會AIT提供給立法院的函文，證實了李慶安擁有美國國籍。也就是說，即使執政黨要用《國籍法》打李貞秀的雙重國籍，也得要有李貞秀現在仍具有「中華人民共和國國籍的證明」。

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨新科遞補立委李貞秀（右1）。（圖／記者湯興漢攝）

原先難證明有中國國籍　如今李貞秀陷入1年倒數

以現今兩岸關係，執政黨要取得這份證明，根本是不可能的任務，無論是陸委會、海基會還是什麼對口單位，對岸根本都不會理睬。所以，李貞秀只要不斷強調自己現在僅擁有中華民國身分證，就算內政部想要依法將她解職，解職權力在立法院，立法院都還能以「查無實證」來敷衍，2年任期也許一下子就過去了。

如今李貞秀前往中國大陸的原籍去試圖辦理「放棄中華人民共和國國籍」程序，不就自證自己仍擁有「中華人民共和國國籍」，只是對岸相關機關並不理會而已？也就自己把自己放到了《國籍法》的雙重國籍放棄處理程序中，必須在就職日起1年內，「完成喪失該國國籍及取得證明文件」。

黃揚明直言，明年2月2日到期之日，立法院就很難逃避這個課題了，「令李貞秀掉進這個陷阱的，就是李貞秀自己。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3人上吐下瀉！　台中「壽喜燒名店」勒令停業
快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　搭賓利現身出庭
女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面播出
快訊／台股暴跌！　下殺逾500點
魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳
亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單
WBC韓國隊30人名單揭曉
快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡
幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉
快訊／中華隊WBC　30人名單正式出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕白鞋　財產申報柏金、凱莉名包全入列

立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕白鞋　財產申報柏金、凱莉名包全入列

立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

苗栗透天厝暗夜火警6人嗆傷！疑電動車充電釀禍　燒剩車架畫面曝

婁峻碩笑稱「有穿衣服比較自在」！與程予希示範SANDRO法式穿搭

日媒聚焦徐若熙與古林睿煬！　點名中華隊是侍JAPAN最大威脅之一

街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點　一看竟是接待中心

「雲街」出現！鄭明典：冷空氣往南擴展影響台灣

3人疑食物中毒上吐下瀉！台中「蜜柑關西風壽喜燒」遭勒令停業

微博之夜／女星頭戴「50cm菩薩光圈盤」闖禍！　隔壁美女同事慘遭撞擊

開槍掃射茶行！台中17歲少年辯與員工起糾紛洩憤　送觀護所收容

快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　林伯實搭賓利現身出庭面對

當攝影師在台上　看起來比藝人還忙

政治熱門新聞

川習通話　他看內容笑了

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

劉世芳：李貞秀沒有完成全部就職手續

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

立陶宛後悔設台灣代表處？外交部：是雙方共識

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

大安區爆漢他病毒死亡　蔣：全市地毯式清消

更多熱門

相關新聞

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

民眾黨不分區立委李貞秀因陸配身分引發的國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳今（5）日表示，依《國籍法》第20條規定，李貞秀在正式就職立委前，必須申請放棄中華人民共和國國籍，且應將相關官方文件送交立法院查驗；內政部已兩度發函提醒立法院，若立院持續未依法處理，未來不排除須交由憲法法庭處理院際權限爭議。

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

陸委會：對李貞秀索資　用最嚴格條件處理

陸委會：對李貞秀索資　用最嚴格條件處理

陸委會：國台辦剝奪李貞秀當立委權利

陸委會：國台辦剝奪李貞秀當立委權利

關鍵字：

李貞秀黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

中華隊30人名單正式出爐

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面