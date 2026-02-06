李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀3日宣示就任，引發國籍爭議。媒體人黃揚明在社群直言，李貞秀「中了綠營設下的《國籍法》陷阱」，起初這只是一場兩岸的大型法律戰，內政部也沒輒，但如今李貞秀前往中國大陸試圖辦理放棄程序，不僅自證有中國國籍，還把自己推入雙重國籍放棄處理程序中，等於是「自投羅網」。

李貞秀自證有中國國籍 把自己推入雙重國籍陷阱

黃揚明指出，在中華民國法律中，「兩岸人民」與本國人、外國人的權利義務本就不同，執政黨用《國籍法》去對付歸化中華民國籍的陸配問題，背後其實是一場「兩岸是否等同兩國」的大型法律攻防。

不過，李貞秀卻在3日就職立委當天公開表示，自己去年12月曾前往原籍中國湖南衡陽，嘗試辦理放棄國籍卻未被受理，「從那一刻起，內政部長劉世芳一定看著直播得意大笑！因為李貞秀自證自己有必要循《國籍法》規範去『放棄中華人民共和國國籍』。」

▲民眾黨新科遞補立委李貞秀（左）。（圖／記者湯興漢攝）

不同於李慶安雙重國籍案 關鍵在「證明文件」

黃揚明認為，很多人拿前立委李慶安的雙重國籍案來比喻，其實是不當類比，姑且不論兩岸人民權利義務與中華民國的本國、外國人的法律定義問題，單論李慶安為何為失去立委職務？並非被《國籍法》規範的權責機關立法院解職，而是自行辭職。

至於李慶安為什麼要辭職？其實是因為美國國務院透過美國在台協會AIT提供給立法院的函文，證實了李慶安擁有美國國籍。也就是說，即使執政黨要用《國籍法》打李貞秀的雙重國籍，也得要有李貞秀現在仍具有「中華人民共和國國籍的證明」。

▲民眾黨新科遞補立委李貞秀（右1）。（圖／記者湯興漢攝）

原先難證明有中國國籍 如今李貞秀陷入1年倒數

以現今兩岸關係，執政黨要取得這份證明，根本是不可能的任務，無論是陸委會、海基會還是什麼對口單位，對岸根本都不會理睬。所以，李貞秀只要不斷強調自己現在僅擁有中華民國身分證，就算內政部想要依法將她解職，解職權力在立法院，立法院都還能以「查無實證」來敷衍，2年任期也許一下子就過去了。

如今李貞秀前往中國大陸的原籍去試圖辦理「放棄中華人民共和國國籍」程序，不就自證自己仍擁有「中華人民共和國國籍」，只是對岸相關機關並不理會而已？也就自己把自己放到了《國籍法》的雙重國籍放棄處理程序中，必須在就職日起1年內，「完成喪失該國國籍及取得證明文件」。

黃揚明直言，明年2月2日到期之日，立法院就很難逃避這個課題了，「令李貞秀掉進這個陷阱的，就是李貞秀自己。」