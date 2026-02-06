滿分司機淪惡狼！美法院認定「Uber須負責」　判賠2.7億元

▲美國共享車龍頭Uber。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）聯邦陪審團於5日做出重大裁定，針對共享車龍頭Uber的一起司機性侵訴訟案，陪審團判定Uber須負法律責任，並支付原告850萬美元（約新台幣2.7億元）的補償性賠償。這項判決被視為具指標性意義，恐將影響全美數千起針對Uber的類似法律案件。

Uber司機涉性侵 陪審團裁定：公司需負責

根據《路透社》報導，這起案件的原告為居住在奧克拉荷馬州的女性迪恩（Jaylynn Dean）。她在2023年向法院提起訴訟，控訴同年在亞利桑那州搭乘Uber時，遭到司機性侵。

迪恩在訴狀中表示，事發當晚她處於酒醉狀態，司機在接送過程中先是言語騷擾，隨後更停車對其伸出魔爪。

經過審理，鳳凰城聯邦陪審團認定，該名涉案司機在法律上應被視為Uber的「代理人」，因此Uber必須為其行為負責。雖然迪恩的律師最初要求的賠償金額高達1.4億美元，但陪審團最終判給她850萬美元的補償性賠償，並駁回了懲罰性賠償的要求。

首宗指標性審判 影響全美3000件訴訟

本案是全美3000多起針對Uber相似指控中的首場「指標性審判」。這類審判的結果通常被法律界用來測試相關法理，並作為評估未來數千件併案訴訟和解價值的參考依據。

迪恩的律師倫敦（Sarah London）在判決後指出，這項結果證明了數千名倖存者的勇氣，「他們冒著巨大的個人風險站出來，要求 Uber 必須為了『重利輕乘客安全』的行為負起責任。」

另一名代表律師沃爾什（Alexandra Walsh）則在庭上直指，Uber曾將自己行銷為女性夜間出行的安全選擇，卻讓女性陷入危險。

Uber稱將上訴：司機無前科且評價近滿分

面對裁決，Uber發言人發表聲明表示，公司計畫提出上訴，並強調陪審團駁回了關於「公司過失」或「安全系統瑕疵」等指控。發言人認為，這項判決在某種程度上也肯定了Uber在乘客安全方面的投入。

Uber的辯護律師布埃諾（Kim Bueno）在結案陳詞中強調，該名司機在App上擁有超過1萬趟行程，且評分幾乎是完美的滿分，「他沒有任何犯罪紀錄，Uber根本無法預見此一行為。」

Uber長期以來也主張，司機屬於「獨立承攬人」而非員工，公司不應為其個人犯罪行為負責。

這項判決消息傳出後，Uber在5日盤後交易中股價下跌0.5%，其競爭對手Lyft的股價也隨之下跌1%。除了聯邦法院的案件外，Uber目前在加州州法院還面臨超過500起類似訴訟。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

性侵就是犯罪，請撥打110、113。