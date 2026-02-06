看到插頭出現「2顏色」快停用！　繼續用可能引發火災

▲插座或插頭如果有焦黑、綠鏽，就要趕緊停用。（示意圖／取自Unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

年前大掃除，許多人都只注意到地板、櫃子灰塵，卻常常忽略最關鍵的插頭與插座。台電提醒，插座其實容易卡灰塵、毛髮，若環境又較潮溼，恐出現俗稱「綠鏽」，造成「積污導電」引發火災。

插座受潮長灰塵 「綠鏽」恐導電釀災

台電曾解釋，當插座或插頭中的金屬受潮，就會出現「綠鏽氧化」，這將導致導電面積縮小，插電時電阻會變高而發熱，不僅持續耗電也成為高溫熱源，若再加上灰塵、水分，就可能造成「積污導電」釀災。至於「焦黑」，可能是電氣設備流過過大電流，導致發熱甚至起火。

為此，台電建議，趁著大掃除時，檢查長時間使用的插座、插頭，例如神明燈、冰箱或洗衣機等電器等，是否有灰塵髒污、是否鬆動，是否出現「綠鏽」氧化或「焦黑」。如果出現插座鬆動或綠繡情形，必須立即暫停使用，並請專業人員協助更換。

先關電源再乾擦 濕布清潔恐觸電

另外，台電也曾分享清潔插座、插頭步驟，第一步是關掉電源，第二可戴上膠質手套，再用棉花棒、紙巾沾走灰塵或用「乾」布輕拭。

要特別注意的是，不可使用濕布以免觸電，長期不用時就算沒開電器，也要記得拔插頭，因為只要插著，就有積污導電的風險。

▼台電示警，大掃除記得留意插頭與插座。（圖／翻攝自臉書／台電電力粉絲團，下同）