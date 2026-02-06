　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏俄談判大突破！　美特使證實：同意交換314名戰俘

▲▼烏克蘭和俄羅斯互相交換戰俘，圖為2024年5月31日烏克蘭戰俘獲釋。（圖／路透）

▲烏克蘭和俄羅斯互相交換戰俘，圖為2024年5月31日烏克蘭戰俘獲釋。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）於5日宣布，美國、烏克蘭與俄羅斯代表團已達成協議，預計將交換314名戰俘。這也是近5個月來首度進行換囚，魏科夫強調，雖然目前距離戰爭結束仍有許多工作要做，但此舉顯示持續的外交接觸已取得實質進展。

睽違5個月首見　美烏俄達成314人換囚協議

魏科夫在社群平台X上發文表示，「今天，美國、烏克蘭和俄羅斯代表團同意交換314名戰俘，這是5個月來第一次進行換囚。」他指出，這項成果是經過詳盡且富有成效的和平談判後所達成的。

魏科夫認為，雖然要終結戰爭還有大量工作尚待完成，但目前的進展說明，透過持續的外交接觸，確實能為推動烏克蘭戰爭的終止帶來實質結果。他也預告相關討論將會持續，預計在未來幾週內能見到更多進展。

不過，魏科夫並未具體說明烏俄交換戰俘的詳細人數與比例。

美方斡旋阿布達比會談　烏克蘭讚：很有收穫

這場由美國斡旋的會談於阿布達比舉行，儘管這場自二戰以來歐洲最慘烈的衝突仍在持續，但烏克蘭首席談判代表在4日已先行表示，新一輪談判的首日表現「很有收穫」。

事實上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前就曾公開表達期待，希望這次的會談能夠促成新一波的戰俘交換行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3人上吐下瀉！　台中「壽喜燒名店」勒令停業
快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　搭賓利現身出庭
女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面播出
快訊／台股暴跌！　下殺逾500點
魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳
亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單
WBC韓國隊30人名單揭曉
快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡
幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉
快訊／中華隊WBC　30人名單正式出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

台灣自衛能力遭疑　美國會報告：預算僵局成隱憂

亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單

滿分司機淪惡狼！美法院認定「Uber須負責」　判賠2.7億元

烏俄談判大突破！　美特使證實：同意交換314名戰俘

美俄核武談判重大突破　傳達成「握手協議」續守核限制

泰國大選2/8登場！阿努廷有望續任總理　專家揭靠「2關鍵」組閣

AI需求反成緊箍咒？　比特幣慘跌破6.3萬美元

川普發文挺高市早苗「日本人民不會失望」　預告3/19白宮見

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

台灣自衛能力遭疑　美國會報告：預算僵局成隱憂

亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單

滿分司機淪惡狼！美法院認定「Uber須負責」　判賠2.7億元

烏俄談判大突破！　美特使證實：同意交換314名戰俘

美俄核武談判重大突破　傳達成「握手協議」續守核限制

泰國大選2/8登場！阿努廷有望續任總理　專家揭靠「2關鍵」組閣

AI需求反成緊箍咒？　比特幣慘跌破6.3萬美元

川普發文挺高市早苗「日本人民不會失望」　預告3/19白宮見

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

苗栗透天厝暗夜火警6人嗆傷！疑電動車充電釀禍　燒剩車架畫面曝

婁峻碩笑稱「有穿衣服比較自在」！與程予希示範SANDRO法式穿搭

日媒聚焦徐若熙與古林睿煬！　點名中華隊是侍JAPAN最大威脅之一

街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點　一看竟是接待中心

「雲街」出現！鄭明典：冷空氣往南擴展影響台灣

3人疑食物中毒上吐下瀉！台中「蜜柑關西風壽喜燒」遭勒令停業

微博之夜／女星頭戴「50cm菩薩光圈盤」闖禍！　隔壁美女同事慘遭撞擊

開槍掃射茶行！台中17歲少年辯與員工起糾紛洩憤　送觀護所收容

快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　林伯實搭賓利現身出庭面對

【黃國昌2天直播收30萬抖內】劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

國際熱門新聞

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

高市登日本YT億次殿堂！爆紅真相曝

熊本廠改產3奈米　高市：矽島九州復活

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

AI需求反成緊箍咒？　比特幣跌破6.3萬美元

川普挺高市早苗！發文背書催票　預告3/19白宮見

砸錢蓋AI支出狂噴50%　亞馬遜股價重摔9%

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

聾啞女懷孕5個月　17男驗DNA發現親爹涉案

更多熱門

相關新聞

美俄核武談判　傳達成「握手協議」續守核限

美俄核武談判　傳達成「握手協議」續守核限

美俄核武談判傳出重大進展！根據美媒Axios引述知情人士消息指出，美國與俄羅斯正接近達成協議，計畫在《新削減戰略武器條約》（New START）於5日到期之後，繼續共同遵守這項關鍵的軍備控制規範。不過，目前各方說法仍有出入，另有消息人士持保留態度，僅證實談判正在進行，尚未確認已達成最終協議。

川普挺高市早苗！發文背書催票　預告3/19白宮見

川普挺高市早苗！發文背書催票　預告3/19白宮見

蘿莉島＆川普的美國夢

蘿莉島＆川普的美國夢

川習通話　他看內容笑了

川習通話　他看內容笑了

別了虛偽的西方！當赤裸交易取代普世價值　全球惡夢才剛開始

別了虛偽的西方！當赤裸交易取代普世價值　全球惡夢才剛開始

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

中華隊30人名單正式出爐

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面