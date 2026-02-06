烏俄談判大突破！　美特使證實：同意交換314名戰俘

▲烏克蘭和俄羅斯互相交換戰俘，圖為2024年5月31日烏克蘭戰俘獲釋。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）於5日宣布，美國、烏克蘭與俄羅斯代表團已達成協議，預計將交換314名戰俘。這也是近5個月來首度進行換囚，魏科夫強調，雖然目前距離戰爭結束仍有許多工作要做，但此舉顯示持續的外交接觸已取得實質進展。

睽違5個月首見 美烏俄達成314人換囚協議

魏科夫在社群平台X上發文表示，「今天，美國、烏克蘭和俄羅斯代表團同意交換314名戰俘，這是5個月來第一次進行換囚。」他指出，這項成果是經過詳盡且富有成效的和平談判後所達成的。

魏科夫認為，雖然要終結戰爭還有大量工作尚待完成，但目前的進展說明，透過持續的外交接觸，確實能為推動烏克蘭戰爭的終止帶來實質結果。他也預告相關討論將會持續，預計在未來幾週內能見到更多進展。

不過，魏科夫並未具體說明烏俄交換戰俘的詳細人數與比例。

美方斡旋阿布達比會談 烏克蘭讚：很有收穫

這場由美國斡旋的會談於阿布達比舉行，儘管這場自二戰以來歐洲最慘烈的衝突仍在持續，但烏克蘭首席談判代表在4日已先行表示，新一輪談判的首日表現「很有收穫」。

事實上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前就曾公開表達期待，希望這次的會談能夠促成新一波的戰俘交換行動。