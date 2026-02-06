美俄核武談判重大突破　傳達成「握手協議」續守核限制

▲美俄《新削減戰略武器條約》即將到期。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美俄核武談判傳出重大進展！根據美媒Axios引述知情人士消息指出，美國與俄羅斯正接近達成協議，計畫在《新削減戰略武器條約》（New START）於5日到期之後，繼續共同遵守這項關鍵的軍備控制規範。不過，目前各方說法仍有出入，另有消息人士持保留態度，僅證實談判正在進行，尚未確認已達成最終協議。

外交接觸藏玄機 特使於烏克蘭談判「場邊」密會

這場關鍵接觸發生的背景充滿玄機。美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner），日前是在阿布達比「烏克蘭問題談判的場邊」，與俄方官員針對核武條約進行了深夜磋商。

一名美國官員表示，雖然該條約在形式上仍會在5日失效，且延期不具備正式法律程序，但雙方已同意本著誠信原則運作。

另一名消息人士則補充，實際運作上，雙方將達成一項「握手協議」（handshake deal），在未來至少6個月內繼續遵守條約條款，並利用這段期間進行新協議的談判。

川普發文埋變數：想要一份更好、現代化的新條約

儘管談判進度看似樂觀，但兩名消息人士提醒，這項草案計畫仍需經過兩國總統的最終核准。川普5日下午也在社群媒體Truth Social發文，對正式延長條約表達保留態度。他直言，與其延長這份「美國談得很爛、且被嚴重違反」的協議，不如讓核武專家開發一份全新、現代化且能長久維持的新條約。

白宮官員也證實，目前的戰略方向是傾向重新談判一份新協議，而非單純復刻舊有的《新削減戰略武器條約》。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則回應，若華府能展現建設性態度，俄方也已準備好進行對話。

內幕曝光：重啟軍事對話與最後一道「核武護欄」

值得注意的是，美國歐洲司令部（U.S. European Command）5日宣布恢復與俄羅斯的軍事對話，這項自2021年俄烏戰爭前夕中斷的管道，正是庫許納與魏科夫與俄方在場邊會談後產生的連鎖效應。

《新削減戰略武器條約》是目前限制美俄核武庫存的最後機制，兩國擁有的核彈頭總數佔全球約85%。該條約嚴格限制了潛艦、飛彈及轟炸機可部署的核彈頭數量，並包含重要的透明監測機制。

中國成談判關鍵 北京加入意願低

報導進一步分析，白宮對延長條約持懷疑態度的核心原因，在於該條約未能約束中國。國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，21世紀的軍控協議若不包含中國將難以成事，因為中國的核武庫存正在迅速擴張。

雖然川普4日曾與中國國家主席習近平通話，但通話摘要並未提及軍控問題。目前北京方面對加入限制協議表現得興致缺缺，部分專家也認為，考慮到軍備規模差距，現階段要達成美俄中三邊軍控協議仍具高度挑戰。