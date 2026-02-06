　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄核武談判重大突破　傳達成「握手協議」續守核限制

▲▼俄羅斯總統普丁、美國總統川普。（組圖／路透）

▲美俄《新削減戰略武器條約》即將到期。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美俄核武談判傳出重大進展！根據美媒Axios引述知情人士消息指出，美國與俄羅斯正接近達成協議，計畫在《新削減戰略武器條約》（New START）於5日到期之後，繼續共同遵守這項關鍵的軍備控制規範。不過，目前各方說法仍有出入，另有消息人士持保留態度，僅證實談判正在進行，尚未確認已達成最終協議。

外交接觸藏玄機　特使於烏克蘭談判「場邊」密會

這場關鍵接觸發生的背景充滿玄機。美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner），日前是在阿布達比「烏克蘭問題談判的場邊」，與俄方官員針對核武條約進行了深夜磋商。

一名美國官員表示，雖然該條約在形式上仍會在5日失效，且延期不具備正式法律程序，但雙方已同意本著誠信原則運作。

另一名消息人士則補充，實際運作上，雙方將達成一項「握手協議」（handshake deal），在未來至少6個月內繼續遵守條約條款，並利用這段期間進行新協議的談判。

川普發文埋變數：想要一份更好、現代化的新條約

儘管談判進度看似樂觀，但兩名消息人士提醒，這項草案計畫仍需經過兩國總統的最終核准。川普5日下午也在社群媒體Truth Social發文，對正式延長條約表達保留態度。他直言，與其延長這份「美國談得很爛、且被嚴重違反」的協議，不如讓核武專家開發一份全新、現代化且能長久維持的新條約。

白宮官員也證實，目前的戰略方向是傾向重新談判一份新協議，而非單純復刻舊有的《新削減戰略武器條約》。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則回應，若華府能展現建設性態度，俄方也已準備好進行對話。

內幕曝光：重啟軍事對話與最後一道「核武護欄」

值得注意的是，美國歐洲司令部（U.S. European Command）5日宣布恢復與俄羅斯的軍事對話，這項自2021年俄烏戰爭前夕中斷的管道，正是庫許納與魏科夫與俄方在場邊會談後產生的連鎖效應。

《新削減戰略武器條約》是目前限制美俄核武庫存的最後機制，兩國擁有的核彈頭總數佔全球約85%。該條約嚴格限制了潛艦、飛彈及轟炸機可部署的核彈頭數量，並包含重要的透明監測機制。

中國成談判關鍵　北京加入意願低

報導進一步分析，白宮對延長條約持懷疑態度的核心原因，在於該條約未能約束中國。國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，21世紀的軍控協議若不包含中國將難以成事，因為中國的核武庫存正在迅速擴張。

雖然川普4日曾與中國國家主席習近平通話，但通話摘要並未提及軍控問題。目前北京方面對加入限制協議表現得興致缺缺，部分專家也認為，考慮到軍備規模差距，現階段要達成美俄中三邊軍控協議仍具高度挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3人上吐下瀉！　台中「壽喜燒名店」勒令停業
快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　搭賓利現身出庭
女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面播出
快訊／台股暴跌！　下殺逾500點
魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳
亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單
WBC韓國隊30人名單揭曉
快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡
幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉
快訊／中華隊WBC　30人名單正式出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

台灣自衛能力遭疑　美國會報告：預算僵局成隱憂

亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單

滿分司機淪惡狼！美法院認定「Uber須負責」　判賠2.7億元

烏俄談判大突破！　美特使證實：同意交換314名戰俘

美俄核武談判重大突破　傳達成「握手協議」續守核限制

泰國大選2/8登場！阿努廷有望續任總理　專家揭靠「2關鍵」組閣

AI需求反成緊箍咒？　比特幣慘跌破6.3萬美元

川普發文挺高市早苗「日本人民不會失望」　預告3/19白宮見

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

台灣自衛能力遭疑　美國會報告：預算僵局成隱憂

亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單

滿分司機淪惡狼！美法院認定「Uber須負責」　判賠2.7億元

烏俄談判大突破！　美特使證實：同意交換314名戰俘

美俄核武談判重大突破　傳達成「握手協議」續守核限制

泰國大選2/8登場！阿努廷有望續任總理　專家揭靠「2關鍵」組閣

AI需求反成緊箍咒？　比特幣慘跌破6.3萬美元

川普發文挺高市早苗「日本人民不會失望」　預告3/19白宮見

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

苗栗透天厝暗夜火警6人嗆傷！疑電動車充電釀禍　燒剩車架畫面曝

婁峻碩笑稱「有穿衣服比較自在」！與程予希示範SANDRO法式穿搭

日媒聚焦徐若熙與古林睿煬！　點名中華隊是侍JAPAN最大威脅之一

街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點　一看竟是接待中心

「雲街」出現！鄭明典：冷空氣往南擴展影響台灣

3人疑食物中毒上吐下瀉！台中「蜜柑關西風壽喜燒」遭勒令停業

微博之夜／女星頭戴「50cm菩薩光圈盤」闖禍！　隔壁美女同事慘遭撞擊

開槍掃射茶行！台中17歲少年辯與員工起糾紛洩憤　送觀護所收容

快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　林伯實搭賓利現身出庭面對

【這拉花太母湯】女店員學咖啡拉花想畫愛心　成品一出全場爆笑

國際熱門新聞

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

高市登日本YT億次殿堂！爆紅真相曝

熊本廠改產3奈米　高市：矽島九州復活

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

AI需求反成緊箍咒？　比特幣跌破6.3萬美元

川普挺高市早苗！發文背書催票　預告3/19白宮見

砸錢蓋AI支出狂噴50%　亞馬遜股價重摔9%

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

聾啞女懷孕5個月　17男驗DNA發現親爹涉案

更多熱門

相關新聞

別了虛偽的西方！當赤裸交易取代普世價值　全球惡夢才剛開始

別了虛偽的西方！當赤裸交易取代普世價值　全球惡夢才剛開始

隨著時序邁入2026年，全球政治格局正經歷一場前所未有的劇烈震盪，昔日熟悉的國際秩序已然崩解。長期以來，全球南方國家對西方世界的「雙重標準」深惡痛絕，從氣候變遷的責任推諉到人權問題的選擇性執法，西方的道德優越感總是伴隨著偽善的影子。然而，當這層偽善的面紗終於被粗暴地撕下，取而代之的是赤裸裸的利益交換與強權政治時，世界是否真的準備好面對這一切？

俄列車脫軌大爆炸　超巨火球竄天

俄列車脫軌大爆炸　超巨火球竄天

川普施壓見效　古巴願對話

川普施壓見效　古巴願對話

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣再成焦點？

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣再成焦點？

美眾院委員會通過法案　擬允美太空人員駐台

美眾院委員會通過法案　擬允美太空人員駐台

關鍵字：

核武美國俄羅斯新削減條約軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

中華隊30人名單正式出爐

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面