泰國大選2/8登場！阿努廷有望續任總理　專家揭靠「2關鍵」組閣

▲泰國現任總理阿努廷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國即將於本月8日迎來國會大選，各界高度關注政權更迭動向。最新專家分析指出，由於現行選舉制度難以催生單一過半政黨，在必須組建聯合政府的局面下，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所帶領的「泰自豪黨」（Bhumjaithai Party）憑藉執政優勢與強大派系支持，極具續任優勢。

多黨林立難過半 泰自豪黨擁「執政者優勢」

根據《中央社》報導，泰國朱拉隆功大學政治系教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）在泰國外籍記者俱樂部（FCCT）的論壇中直言，阿努廷在此次選戰中佔盡上風。他分析，阿努廷在任內積極提拔親信官員，不僅掌握豐沛的競選資源，在參議院也具備不容小覷的影響力。

蒂提南進一步提到，阿努廷任內雖面臨泰南水患、詐騙犯罪等棘手挑戰，但其在處理泰柬邊境衝突時激發出的民族主義浪潮，反而成為泰自豪黨的助選利器。即便執政之路並非順風順水，但在建制派的力挺下，泰自豪黨依然被視為「最難擊敗的政黨」。

組閣門檻成關鍵 人民黨突圍難度高

根據《曼谷郵報》與法政大學講師普拉維（Purawich Watanasukh）的觀點，泰國長期以來維持多黨聯手的政治常態，本次選舉恐難逃此規則。目前民調呈現人民黨、泰自豪黨與為泰黨「三強鼎立」的局面，但組閣門檻才是真正的分水嶺。

普拉維預測，泰自豪黨即便沒能拿下第一大黨席次，只要穩住120至140席，就能發揮「關鍵少數」的整合力組建政府。相較之下，支持度極高的人民黨若想主導組閣，席次必須衝破250席大關，甚至達到300席的穩定門檻，這對該黨而言是極具挑戰的艱難任務。

政商世家出身 阿努廷政治手腕圓融

現年59歲的阿努廷，其政治生涯與豐富的經商背景密不可分。他曾接掌家族事業，並在1996年跨足政壇，過去曾是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）麾下的重臣，出任過公衛部與商務部副部長。

阿努廷去年9月在與人民黨達成協議後上台，儘管雙方盟約在去年底破裂導致國會提前解散，但目前情勢看來，他仍極大可能透過與為泰黨、勇敢道德黨（Klatham Party）或民主黨結盟，再次重組超過300席的龐大聯盟，穩坐總理大位。