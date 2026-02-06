　
網搜 網搜焦點

麵包店常見「夾起來再放回去」　網友兩派吵翻：我受不了

記者黃翊婷／綜合報導

麵包店、甜甜圈店業者大多會提供夾子及托盤給顧客使用，但是否可以接受其他顧客「用夾子把食物夾起來再放回去」，近期在網路上掀起日本網友熱烈討論。一派人表示沒關係，畢竟不是直接用手接觸食物；另一派人則坦言無法接受，因為不想買別人「退回」的食物。

▲肉桂,肉桂粉,八角,肉桂麵包,中藥,中醫,藥材。（圖／視覺中國）

▲是否能夠接受其他顧客把麵包等食物夾起來再放回去，這個話題掀起日本網友正反意見熱議。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據日媒《grapee》報導，日本網友近期對「用夾子把食物夾起來再放回原處」這個話題，展開激烈的網路爭論，起初是一名網友在社群平台表示，無法接受其他顧客將夾起來的食物再放回去，而且這樣的狀況在麵包店、甜甜圈店或是超市熟食區，都能經常看到。

一派網友表示認同，覺得把拿過的食物退回去，簡直不可思議，無論是對衛生還是心理上來說，都難以接受，「我絕對不會買別人退回的食物」、「我受不了，所以我從來不去那種讓顧客自己夾食物的店」、「出於責任感，我會把自己拿過的食物買下」。

但另一派網友則抱持相反看法，他們認為，店家提供夾子和托盤給顧客使用，應當都有清潔、消毒過，不必過度擔心，不過，如果是需要直接用手接觸的餐點，例如迴轉壽司，那確實不太恰當，「我很驚訝有人會擔心這個」、「我不覺得這是個問題」。

