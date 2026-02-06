AI需求反成緊箍咒？　比特幣慘跌破6.3萬美元

▲比特幣5日跌幅高達13%，最低點曾破6萬3000美元。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國科技股遭遇拋售潮，投資人對於人工智慧（AI）的鉅額投資回報感到不安，導致美股三大指數於5日同步重摔。其中，那斯達克指數已連續3個交易日走低，收盤重挫1.59%。科技龍頭表現疲軟，更引發加密貨幣市場的連鎖反應，比特幣（Bitcoin）一度跌破6萬3000美元大關，自去年高峰以來已蒸發超過五成。

AI需求反成重擔 科技巨頭連3日收黑

隨著投資人情緒趨向保守，軟硬體大廠股價紛紛走跌。記憶體大廠高通（Qualcomm）雖然先前交出亮眼的財報表現，但市場憂慮智慧型手機記憶體設計業者將面臨AI需求激增帶來的成本與競爭壓力，導致高通股價5日慘跌8.46%。

軟體巨擘微軟（Microsoft）同樣未能倖免，5日股價重挫4.95%，同樣寫下連3跌紀錄；電商龍頭亞馬遜（Amazon）則在公布業績當天收跌4.42%。

至於AI龍頭輝達（Nvidia）也呈現疲軟，收盤下跌1.37%。此外，資訊服務商湯森路透（Thomson Reuters）也大跌5.61%，過去半年市值已縮水將近56%。

加密貨幣信心崩盤 比特幣摔破6.3萬美元

受到美元資產估值走高與抗通膨預期變動影響，投資人對數位資產的信心急劇下滑。比特幣5日跌幅高達13%，最低點曾破6萬3000美元，這是自2024年11月美國總統川普（Donald Trump）當選以來，首度失守6萬7000美元門檻。

即便川普政府過去展現出對數位貨幣市場的高度支持，帶動比特幣在去年9月創下12萬美元的歷史新高，但在短短不到半年的時間內，比特幣價值已腰斬超過50%。

傳統投資人撤場 分析師：市場悲觀情緒蔓延

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師拉布赫（Marion Laboure）指出，目前市場瀰漫著濃厚的悲觀情緒，傳統投資人對於比特幣的信心正在喪失。在美元表現強勁與科技股震盪的雙重夾擊下，加密貨幣市場短期內恐仍面臨下行壓力。