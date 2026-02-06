命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人已結成陰陽夫妻

記者柯沛辰／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）2月2日逝世滿一週年，具俊曄為她設計籌建紀念雕像，並與S媽、小S在金寶山為《熙媛的永恆軌道》舉行揭幕儀式。命理師沈嶸聲稱，從通靈得知，大S的「靈」其實一直陪在具俊曄身邊，兩人屬於「陰陽夫妻」。

風雨無阻苦守墓地1年 令人動容

大S離世後，具俊曄幾乎每天早上9點從台北驅車1小時前往金山「金寶山」墓地陪伴，不僅親手準備三道菜、擦拭墓碑，與大S說話，幾乎風雨無阻。當被問到「這樣不會太辛苦嗎？」他淡淡回應「熙媛一個人躺在那比較辛苦」，令人動容。

沈嶸：大S斷氣後從沒離開過

沈嶸通靈後，分享「靈魂訊息場」內容，稱大S對具俊曄的奔波十分感動，卻也心疼他幾乎天天赴墓園、身形日漸消瘦，因此希望他不必每日往返沒關係，因為祂的靈一直陪伴在具俊曄身邊，從沒離開過。

沈嶸進一步通靈「調閱」後指出，大S自「斷氣」後便一路跟著具俊曄，兩人至今未曾分離。以靈界角度來看，屬於「陰陽夫妻」，大S會一直陪伴到自己原先陽壽已盡、必須前往天界為止。

「陰陽夫妻」不少見 兩人還有6年緣分

沈嶸提到，類似「陰陽夫妻」的個案狀況其實很常見，常見原因包含往生者「陽壽未盡」、法事未順利超渡，或對伴侶放不下。

不過，沈嶸也提醒此狀態有利有弊，可能使在世者的陽氣、健康與財運走弱，甚至意志消沉、失去生活動力，具俊曄就有類似現象。

至於對往生者而言，執念與緣分拉扯也可能影響轉世時機，無法在正確時間轉世，也不願被法事接引，久了會間接影響家運與屋氣。她推算這段緣分約還有6年，屆時大S的能量將轉化，前往其福分應去之處。

