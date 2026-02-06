　
生活

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人已結成陰陽夫妻

記者柯沛辰／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）2月2日逝世滿一週年，具俊曄為她設計籌建紀念雕像，並與S媽、小S在金寶山為《熙媛的永恆軌道》舉行揭幕儀式。命理師沈嶸聲稱，從通靈得知，大S的「靈」其實一直陪在具俊曄身邊，兩人屬於「陰陽夫妻」。

風雨無阻苦守墓地1年　令人動容

大S離世後，具俊曄幾乎每天早上9點從台北驅車1小時前往金山「金寶山」墓地陪伴，不僅親手準備三道菜、擦拭墓碑，與大S說話，幾乎風雨無阻。當被問到「這樣不會太辛苦嗎？」他淡淡回應「熙媛一個人躺在那比較辛苦」，令人動容。

▲具俊曄不論天氣好壞，天天前往陪伴愛妻。（圖／翻攝自YouTube／KBS_secret）

▲具俊曄不論天氣好壞，天天前往陪伴愛妻。（圖／翻攝自YouTube／KBS_secret）

沈嶸：大S斷氣後從沒離開過

沈嶸通靈後，分享「靈魂訊息場」內容，稱大S對具俊曄的奔波十分感動，卻也心疼他幾乎天天赴墓園、身形日漸消瘦，因此希望他不必每日往返沒關係，因為祂的靈一直陪伴在具俊曄身邊，從沒離開過。

沈嶸進一步通靈「調閱」後指出，大S自「斷氣」後便一路跟著具俊曄，兩人至今未曾分離。以靈界角度來看，屬於「陰陽夫妻」，大S會一直陪伴到自己原先陽壽已盡、必須前往天界為止。

▲具俊曄整整1年都守在大S墓地旁。（圖／翻攝自韓網）

▲具俊曄整整1年都守在大S墓地旁。（圖／翻攝自韓網）

「陰陽夫妻」不少見　兩人還有6年緣分

沈嶸提到，類似「陰陽夫妻」的個案狀況其實很常見，常見原因包含往生者「陽壽未盡」、法事未順利超渡，或對伴侶放不下。

不過，沈嶸也提醒此狀態有利有弊，可能使在世者的陽氣、健康與財運走弱，甚至意志消沉、失去生活動力，具俊曄就有類似現象。

至於對往生者而言，執念與緣分拉扯也可能影響轉世時機，無法在正確時間轉世，也不願被法事接引，久了會間接影響家運與屋氣。她推算這段緣分約還有6年，屆時大S的能量將轉化，前往其福分應去之處。

▼大S。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲▼大S。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▼命理師沈嶸。（圖／沈嶸提供）

▲▼命理師沈嶸。（圖／沈嶸提供）

02/03 全台詐欺最新數據

白冰冰提到大S落淚！致電S媽給溫暖

白冰冰提到大S落淚！致電S媽給溫暖

「大S」徐熙媛離世屆滿一週年，2日其家屬與好友齊聚金寶山，為具俊曄親自參與設計的紀念雕像參與揭幕儀式。白冰冰也經歷過喪女之痛，今（5日）現身尾牙活動，透露才和S媽通過電話，「我是傷心的媽媽，我告訴她，妳能感覺溫暖跟欣慰是最重要的，這樣的日子我曾經看著空碗哭了8年，我哭到10年還在哭。」講到激動處白冰冰數度掉淚，即便過去28年心中的痛仍歷歷在目。

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

吳佩慈撇婆婆風波為大S發聲！　曝閨蜜私密對話

吳佩慈撇婆婆風波為大S發聲！　曝閨蜜私密對話

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養好友」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養好友」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

