今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

▲今年最強寒流！林得恩指出這波冷空氣有「4大主要特徵」。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩發文表示，根據美國NCEP GFS數值模式在今晨最新模擬結果顯示，強冷空氣預計明天（7日）至下周一（9日）報到，並進一步影響到台灣的天氣，其中有4大特徵，預期是今年最強寒流。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，這波寒流有4大特徵，首先是「影響時間長」，估計前後可達3至3.5天，直到下周二（10日）各地氣溫才會緩慢回升，但早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

第二是「影響範圍大」，這波寒流全台有感，尤其是台南以北、基隆、宜花及金馬地區，降溫最為顯著，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低，「低溫降至10度以下區域範圍持續擴大。」

第三是「強度強」，中央氣象署已針對此波強冷空氣強度，提升至今年首波寒流等級，最冷時段會落在周日（8日）至下周一（9日）這段期間。

第四是「整天都冷」，整體先濕冷、後轉乾冷，下周二（10日）以後，環境水氣減少，僅台灣東半部地區及恆春半島還有零星短暫雨。不過，西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探6度以下，必須特別注意防寒保暖。