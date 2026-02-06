快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　林伯實搭賓利現身出庭面對

記者黃宥寧／台北報導

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實遭控為規避名下股權遭強制執行，涉嫌透過妻兒任董事的公司體系，設計不實股權轉讓及質權設定。被檢方認其明知未收價金、股權未實際出售，仍行使不實文件，依行使業務登載不實文書罪起訴。士林地院今（6）日首開庭，林伯實也親自現身出庭應訊。

▲台玻總裁林伯實今坐賓利到士院。（圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，林伯實與妻子徐莉玲同為香港「實聯長宜中國控股有限公司」董事。實聯長宜過去投資「中瑞藍科公司」，因營運不佳未能達成上市目標，依先前與恆天創業投資公司簽訂的股權轉讓契約，須履約回購相關股票。恆天創業投資公司後續向仲裁機構聲請仲裁，使林伯實名下子公司股權面臨強制執行風險。

▲台玻總裁林伯實涉「假賣股、真轉移」遭起訴，士院今首開庭。（資料圖／記者湯興漢攝）

調查發現，林伯實疑為規避強制執行，於2020年12月間策畫不實交易，並代表實聯長宜控股公司，與由其妻子徐莉玲擔任董事、且不知情的「SL Business Management Limited Company」（SL公司）簽署股權轉讓協議，內容虛載將註冊資本額達3400萬美元（約新台幣10億元）的「實聯長宜淮安科技有限公司」100%股權，以2000萬美元價格轉讓予SL公司。

然而，SL公司實際上並未依約於期限內支付任何股權轉讓款，該筆股權轉讓形同未完成。其後，林伯實又於2021年4月21日允許SL公司將該筆股權設定質權予其實際經營的台灣實聯公司，並完成相關質權登記程序。

檢方認定，林伯實明知股權並未真正出售，也未收取轉讓價金，仍行使不實股權轉讓協議書及質權出質登記申請書，致使實聯長宜控股公司喪失對實聯長宜淮安科技公司的所有權，轉由其實際控制的公司體系持有，已損害公司權益，因此依行使業務登載不實文書罪嫌提起公訴。

據了解，台玻公司先前已於2025年12月17日發布重大訊息，強調本案屬林伯實個人事務，與公司無涉，台玻財務及業務均不受影響。不過消息曝光後，台玻股價仍受波及，當日終場下跌0.6元，以33.95元作收，成交量達5.4萬張。

士林地院今首度開庭，林伯實現身法庭應訊，面對媒體詢問未多作回應。