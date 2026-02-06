　
    • 　
>
今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流「最冷時刻」下探6度

▲▼天氣 冷氣團報到 降溫 低溫 寒冷 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流周六報到，全台氣溫將驟降。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（6日）鋒面通過，各地雲量明顯增多，降雨範圍擴大，白天高溫略降、早晚稍涼。隨著寒流逐漸南下，北部、宜蘭今晚氣溫將率先下降，其他地區明天（7日）感受比較深刻，各地低溫約9至12度，部分地區下探6度，預計最冷時段落在周六（7日）至周一（9日）清晨，直到周一白天才會回溫。

鋒面通過各地轉濕　晚間起氣溫續降

氣象署預報員曾昭誠表示，今天（6日）鋒面通過，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星降雨機會，各地雲量偏多。

氣溫方面，清晨及夜間稍涼，低溫約18至22度；白天高溫略為下降，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及臺東25至29度。

隨著寒流逐漸南下，今晚各地氣溫將再下降。離島方面，澎湖多雲短暫雨，18至21度；金門多雲短暫雨，13至18度；馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

寒流南下先濕冷　周日起逐漸轉乾

周六（7日）寒流南下，中部以北及宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚也冷；北部、宜蘭有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，中南部平地為多雲。

周日（8日）至周一（9日）清晨持續受寒流影響，各地非常寒冷，各地低溫約9至12度。另外，夜間受輻射冷卻影響，中北部空曠地區最低溫可能下探6至8度，都市地區約9至10度，須特別留意低溫特報。

儘管周一（9日）白天起寒流稍減弱，但整體仍偏冷，水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日（8日）桃園以北及西半部山區有零星短暫雨。

▲周五鋒面到，周末寒流來襲。（圖／氣象署）

▲周五鋒面到，周末寒流來襲。（圖／氣象署）

氣溫部分，周六（7日）至周一（9日），低溫台南以北及宜蘭9至14度，南部、花東及澎湖11至17度，金門8至10度，馬祖6至7度；高溫北部、宜蘭及金門12至17度，中部、花蓮及澎湖14至23度，南部18至27度，台東18至23度，馬祖8至9度。

周二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

不過，周三（11日）至周四（12日）東北季風增強或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫稍下降；迎風面水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

明天北東降雨增加　周末寒流下探7度「高山有望迎雪」

明天北東降雨增加　周末寒流下探7度「高山有望迎雪」

明天晚間鋒面通過，北部及東半部降雨增加，隨著寒流逐漸南下，周六至下周一各地寒冷，最冷時間點在下周日至周一清晨，低溫恐下探7度，高山有望降雪。

明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

明晚起寒流南下連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」

寒流「先濕後乾」歐美預測曝　輻射冷卻發威探6度

寒流「先濕後乾」歐美預測曝　輻射冷卻發威探6度

周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

