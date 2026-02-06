今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流「最冷時刻」下探6度

▲寒流周六報到，全台氣溫將驟降。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（6日）鋒面通過，各地雲量明顯增多，降雨範圍擴大，白天高溫略降、早晚稍涼。隨著寒流逐漸南下，北部、宜蘭今晚氣溫將率先下降，其他地區明天（7日）感受比較深刻，各地低溫約9至12度，部分地區下探6度，預計最冷時段落在周六（7日）至周一（9日）清晨，直到周一白天才會回溫。

鋒面通過各地轉濕 晚間起氣溫續降

氣象署預報員曾昭誠表示，今天（6日）鋒面通過，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星降雨機會，各地雲量偏多。

氣溫方面，清晨及夜間稍涼，低溫約18至22度；白天高溫略為下降，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及臺東25至29度。

隨著寒流逐漸南下，今晚各地氣溫將再下降。離島方面，澎湖多雲短暫雨，18至21度；金門多雲短暫雨，13至18度；馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

寒流南下先濕冷 周日起逐漸轉乾

周六（7日）寒流南下，中部以北及宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚也冷；北部、宜蘭有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，中南部平地為多雲。

周日（8日）至周一（9日）清晨持續受寒流影響，各地非常寒冷，各地低溫約9至12度。另外，夜間受輻射冷卻影響，中北部空曠地區最低溫可能下探6至8度，都市地區約9至10度，須特別留意低溫特報。

儘管周一（9日）白天起寒流稍減弱，但整體仍偏冷，水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日（8日）桃園以北及西半部山區有零星短暫雨。

▲周五鋒面到，周末寒流來襲。（圖／氣象署）

氣溫部分，周六（7日）至周一（9日），低溫台南以北及宜蘭9至14度，南部、花東及澎湖11至17度，金門8至10度，馬祖6至7度；高溫北部、宜蘭及金門12至17度，中部、花蓮及澎湖14至23度，南部18至27度，台東18至23度，馬祖8至9度。

周二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

不過，周三（11日）至周四（12日）東北季風增強或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫稍下降；迎風面水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。